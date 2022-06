Martin Sheen se arrepiente de haberse cambiado el nombre para actuar en Hollywood

Si bien ha sido una práctica común, adoptar un nombre artístico puede ser una decisión que algunas figuras hubiesen preferido no haber tomado. Es el caso de Martin Sheen, quien lamenta haberse cambiado el nombre para abrirse camino en Hollywood.

El actor de 81 años, nacido como Ramón Antonio Gerard Estévez, nunca llegó a reemplazar “oficialmente” un nombre por otro, pero sí se han dirigido a él por la opción en inglés. Para sorpresa de varios, el intérprete admite ahora que desearía no haber optado por usar un apodo diferente para su carrera en el mundo del espectáculo.

En una entrevista con la revista Closer Weekly, Sheen comentó: “Ese es uno de mis arrepentimientos. Nunca cambié mi nombre oficialmente. Todavía es Ramón Estévez en mi certificado de nacimiento y así figura en mi libreta de matrimonio, mi pasaporte, licencia de conducir…”, explicó primero. Y agregó: “Fui persuadido a cambiarlo y es algo de lo que me arrepiento. Cuando no tenés coraje para plantarte por aquello que realmente defendés, lo pagás tiempo después. Por supuesto, estoy hablando solo desde mi experiencia”, reflexionó.

Martin, quien es padre de los también actores Emilio Estévez y Charlie Sheen, nacido este último como Carlos Estévez, admitió que estuvo encantado por el hecho de que Emilio no cambiara su apellido. “La única influencia que tuve en Emilio fue mantener su nombre. Cuando comenzó, su agente le aconsejó que cambiara su nombre a Sheen y él no lo hizo. Y doy gracias a Dios que no lo hizo”, expresó.

Martin Sheen junto a sus hijos Charlie y Emilio AP

Por otro lado, cuando se le preguntó si desalentó en su momento a sus hijos a actuar, dijo: “No, pero honestamente tengo que decir que no estaba al tanto en ese momento. Estaba tan ensimismado en otros asuntos que no me di cuenta de su inclinación a ser actores”, apuntó.

El veterano artista compartió que, en una ocasión, mientras se encontraba ensayando un espectáculo, apareció Emilio. Él creyó que estaba allí para visitarlo, pero el motivo por el que el joven acudió al lugar se debía a que había conseguido un papel para la misma obra.

A Martín, cuyos hijos Ramón Estévez y Renée Estévez también entraron en el negocio familiar, le encantó trabajar con su hijo en Camino (2010), que Emilio escribió, dirigió y protagonizó. Sobre aquella experiencia, recordó: “Grabamos en España y es sobre la peregrinación a Santiago de Compostela. Se la dediqué a mi padre, que era gallego. Es lo mejor que he hecho nunca”, valoró.

La estrella de Grace and Frankie ha protagonizado innumerables películas a lo largo de su carrera. Asimismo, es una de las figuras de Hollywood que más han destacado por su activismo político. En múltiples ocasiones, Martin estuvo detenido por desobediencia civil y llegó a pasar al menos 70 veces por esa situación, siempre de manera pacífica. La lista de reivindicaciones por las cuales protestó públicamente Sheen a lo largo de su vida es tan larga como su trayectoria artística. Lo hizo contra la violencia armada, la pena de muerte, el racismo, la guerra y toda clase de genocidios. A la vez, la defensa del aborto, los derechos sociales y laborales de los más necesitados, el apoyo a las personas sin hogar y al medio ambiente también lo llevaron a algún destacamento policial en muchas ocasiones.

Martin Sheen en Grace and Frankie Netflix

Entre las últimas detenciones del actor por este tipo de causas, figura su participación en una protesta en 2020 a instancias de su amiga Jane Fonda. En enero de ese año, casi todo el elenco protagónico de Grace and Frankie permaneció algunas horas de una fría mañana de enero en Washington con las manos atadas por las esposas de la policía tras una sentada frente al Capitolio de Estados Unidos, luego de reclamar por la desidia gubernamental frente al cambio climático.

“Actuar es lo que hago para vivir y el activismo es lo que hago para mantenerme vivo”, llegó a confesar el actor durante una visita a la ciudad de Dayton (Ohio). Allí nació el 3 de agosto de 1940 quien el próximo 3 de agosto cumplirá 82 años.

Sheen está casado desde 1961 con la actriz y productora Janet Templeton. Del matrimonio nacieron cuatro hijos, todos actores. Emilio, Ramón y Renée Estevez mantuvieron el apellido hispano original. El único que lo cambió fue Carlos Estévez, que eligió llamarse Charlie Sheen.