Martina, la última eliminada de Gran Hermano: los “fantasmas” que creía haber superado, su lugar en la casa y la muerte de su abuela

“Tengo 24 años, soy modelo y contadora. Grito, puteo, no pego, eso no. Pero levanto mucho la voz. No sé cocinar, odio limpiar. Creo que como jugadora sería muy competitiva, más por el lado de los hombres porque me gusta manipularlos. No me gusta que crean que soy una tonta porque no soy ninguna tonta”, se presentaba Martina Pereyra el 2 de diciembre de 2024 y se convertía en la novena participante en ingresar a Gran Hermano. 132 días después, la platense abandonó por decisión del público la casa más famosa del país, dejando a su paso el juego en llamas.

A menos de 72 horas de que Santiago del Moro anunciara su salida, la joven que cumplió 25 años en el reality habló con LA NACIÓN sobre cómo cree que va a ser el día después del juego, cómo fue el primer abrazo con su familia y el golpe que recibió al enterarse de que su abuela, a la que en cada gala le mandaba un beso, murió en febrero. Además, su pronóstico para el juego, ¿quién ganará esta edición?

—¿Cómo recibiste la noticia de la partida de tu abuela?

—Estoy bastante shockeada, enterándome de las cosas; de a poquito voy cayendo. Sobre lo de mi abuela, prefiero no hablar porque es una decisión de mi familia. Yo estoy de acuerdo con ellos.

—¿Y sobre la adrenalina de la salida de la casa?

—¡Estoy sin dormir! Pero bien. Fue todo una locura. Ahora no me acuerdo del momento. Vi a Santi (Del Moro), a mis papás, después vine al hotel a dormir, pero es todo un flash.

—Más allá del abrazo a la salida, ¿pudiste ver a tu gente, a tus papás y hermanos?

—Sí, estuve el lunes con ellos y me dio una paz y tranquilidad saber que estaban bien. Ellos me apoyaron y me dijeron que me vieron un motón [en la televisión] y eso me dejó tranquila. Mi mamá y mis hermanas me re apoyaron desde el comienzo; mi papá también, pero le costó bastante más. A él le daba miedo la exposición, los haters. Casi se descompone cuando le dije que entraba a la casa, pero después fue a todas las galas.

—Estuviste 132 días, ¿pensaste que estarías ese tiempo?

—¡No! Yo lo charlaba antes con mi mamá y decía que capaz no llegaba a pasar las Fiestas. Me llevé ropa de verano nada más. No tenía jogging, no tenía buzo. Con esto estoy re contenta y súper feliz, no me lo esperaba.

—¿Quisiste colgar la toalla?

—Hubo un solo día que dije: “Me voy”, pero después no me volvió a pasar. Tenía mis días más o menos, algunos medio mal pero la mayoría la pasé súper bien y traté de disfrutar al máximo de todo.

—Después de que te fuiste, la casa quedó en llamas...

—Vi lo que me mostraron el lunes al aire, en “El debate”, pero no vi mucho más. No me sorprendió, sabía que si me iba se armaba un loquero. Le dije a las chicas: “Griten cuando cruce esa puerta”. Sabía que iba a ser así, ya desde el jueves a la noche, que empezó a alterarse todo y con mi salida cambió el panorama por completo.

—No se fue cualquier participante, te fuiste y cambió la casa, ¿eso cómo te tiene?

—El haber salido me da bronca, ¡quería estar ahí, quería quedarme! No quería irme, pero todo pasa por algo y al ver la casa prendida fuego dije: “¿Mirá si estoy ahí?”. Los últimos dos días la pasé mal y fueron días de pensar en qué hacer si me quedaba.

—Un cambio de estrategia en caso de seguir.

—Sí: qué hacer con Cata, Luz sola con Lulú al lado acompañándonos, pero hasta ahí.

—¿Te llevás algún amigo?

—Se pueden hacer amigos ahí, me quedó una linda relación con tres o cuatro. Yo no entré con ninguna idea, pensaba que iba a conocer a mis compañeros, dejar que fluya un poco, sin estrategia. Con Lulú, Brian y Luca pude charlar mucho y a lo último también con Luz.

—¿Y tu objetivo personal cuál era?

—Abrir puertas. Me gusta el modelaje y los castings a los que fui me costaron, tuve muchos no y quedé en Gran Hermano, así que voy a aprovechar la oportunidad. Estoy contenta y más allá del modelaje estoy abierta a un montón de cosas y con ganas de formarme y laburar en el medio.

—¿Y la Martina contadora queda a un lado por ahora?

—Sí. Siempre está bueno tener esa herramienta. Entré a estudiar porque mi mamá me dijo que hiciera lo que yo quisiera, pero que estudiara por si salía mal. Me hice amigos en la facultad, además siempre que empiezo algo trato de terminarlo.

—Habías dicho que a tu papá le daba miedo la exposición, ¿a vos?

—No sé si miedo, no leí nada, prefiero no ver, y saldré de a poco al mundo real con lo que pasa en la vida real, porque ahí estás encerrado en tu mundo. Pero estoy esperando a ver qué pasa.

—¿Mirabas desde chica Gran Hermano?

—El que vi y seguí a consciencia fue el que ganó Marcos Ginocchio (2022-2023), pero había visto también algo del de Cristian U, la jugada de Marianela Mirra. Sabía unas cosas, pero ese es el que seguí en serio. Todas mis amigas me decían que tenía que entrar y en el de Furia me presenté al casting.

—Ahora no estás en la casa ni volviste a tu rutina, estás como en un híbrido. ¿Qué es lo que más extrañás de cada lugar?

—De la casa el día a día, miro imágenes y me da nostalgia todo lo que hicimos. Ahora que vi a mi familia, extraño a mis amigas y quiero que me cuenten todo lo que vieron. Antes de entrar ellas me dijeron que sea yo, que no pierda de vista quién soy, que no me vaya de mi eje.

—¿Y te salió?

—Al último tiempo estaba saturada y ahí empecé a extrañar, porque ya se te agota la paciencia muy rápido. Ahora pienso de afuera y son pavadas esas cosas que me enojaban, pero en el momento estás a mil en la casa. Volviendo a lo otro, en la casa extrañaba tomar mate con mi familia. El celular es lo último que se extraña.

—¿Estabas muy pendiente de tu teléfono antes de ingresar a la casa?

—De a poco lo voy recuperando, pero sí, estaba todo el tiempo mirando las redes.

—¿Cómo fue pasar las Fiestas y tu cumpleaños, en marzo, en la casa?

—Es una locura, no me voy a olvidar nunca. En mi cumple pasé un día hermoso, con juegos. Me pegó un poco porque ya habían pasado varios meses desde que entré, pero fue un día especial. A mí me encanta festejar con mis amigos y fue raro.

—¿Qué Martina entró y quién salió? ¿Qué cambiaste?

—Yo intenté ser la misma en todo el reality. No puedo decir cómo salí porque pasó muy poco tiempo, sí que aprendí un montón de cosas. Me encantó estar ahí, fui con una idea distinta a la que esperaba de mí y de la casa. Me llevaba fantasmas que había superado y la casa me tiró de golpe.

—¿Qué tipo de fantasmas?

—Inseguridades que tenía. Hablaba mucho con Gran Hermano y me decía que es normal sentir eso.

—¿Quién querés que gane?

—Me gustaría que gane Lulú, pero no sé. Debería mirar un poco más desde afuera; Tato y Ulises son posibles ganadores.

