De vuelta al trabajo a pesar de la pandemia de coronavirus, los estudios Marvel preparan sus próximos pasos con anuncios y decisiones firmes de cara a sus futuros proyectos de cine y televisión. En las últimas horas se confirmó que la directora neoyorquina Nia DaCosta estará a cargo de Capitana Marvel 2. Y también que las series Loki, The Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye reanudarán sus respectivos rodajes en las próximas semanas o, a más tardar, en un par de meses.

DaCosta será la primera directora afroamericana en sumarse al Universo Marvel (Marvel Cinematic Universe, MCU) con uno de los proyectos más importantes de los próximos años. Y la cuarta mujer en ocupar la silla de directora en películas de ese estudio después de Anna Boden (que dirigió la Capitana Marvel original junto a Ryan Fleck), Cate Shortland (Black Widow) y Chloé Zhao (Eternals). Black Widow debió postergar más de una vez su estreno por el coronavirus y la última fecha confirmada de lanzamiento fue fijada por Disney para octubre de este año. En cuanto a Eternals, se espera para febrero de 2021.

En Capitana Marvel 2, Brie Larson retomará el papel de la heroína (también conocida como Carol Danvers) que lleva como nombre el título del film. El guion será escrito por Megan McDonnell, que actualmente trabaja en las historias de una de las series televisivas del universo Marvel, WandaVision. El estreno está previsto para julio de 2022. Su directora también sufrió los efectos del Covid-19. El último film de Nia DaCosta es la remake del clásico de terror de los años 90 Candyman, que también debió postergar su lanzamiento por la pandemia y ahora se espera que llegue a los cines en octubre próximo. Es uno de los títulos de ese género más esperados del año.

Por el lado de las series, los equipos de producción de Loki, The Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye (personajes conocidos por sus apariciones a lo largo de las películas del MCU) regresaron a Atlanta después de la parálisis dispuesta por la emergencia sanitaria para trabajar en el armado de los sets y la logística de los tres proyectos. Se estima que las dos primeras podrían reanudar sus respectivos rodajes entre finales de este mes y principios de septiembre. Por el lado de Hawkeye, la fecha fijada para volver a filmar aparece a finales de octubre.

En Loki, Tom Hiddleston retomará el papel de uno de los personajes más populares del MCU, el medio hermano de Thor. Estará acompañado por Sophia Di Martino (quien podría personificar a Lady Loki, según los trascendidos más firmes), Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming y Richard E. Grant. Resta saber si Loki reaparecerá en la pantalla grande, como señalan algunos rumores, en la próxima película de Doctor Strange.

Por el lado de The Falcon and the inter Soldier, el único detalle confirmado es la incorporación al equipo creativo de Derek Kolstad, el creador de John Wick. Anthony Mackie y Sebastian Stan volverán a ser, respectivamente, The Falcon y el Soldado del Invierno, y con ellos también regresarán Daniel Brühl y Emily Van Camp, a quienes vimos anteriormente en las historias del MCU interpretando a Helmut Zemo y Sharon Carter. En la serie también estarán Wyatt Russell (como John Walker, alias U. S. Agent), Miki Ishikawa, Desmond Chiam, Carl Lumbly y Noah Mills.

En cuanto a Hawkeye, la serie contará con el regreso de Jeremy Renner al papel de Clint Barton, uno de los Avengers. Junto a él habrá un personaje femenino, Kate Bishop, surgida en la historieta como parte de los Young Avengers y protegida de Hawkeye. Todavía no fue confirmada la actriz que lo interpretará, aunque los rumores más firmes mencionan a Hailee Steinfeld.