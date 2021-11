Masterchef Celebrity 3, en vivo: del error imperdonable de Cathy Fulop a la frase con historia de Luisa Albinoni

22.55: el equipo Rojo de Soffritti gana el primer desafío

En el último tramo del debut de Master Chef Celebrity 3, llega la instancia de anunciar al equipo ganador de la noche. Y ante la expectativa de las ocho celebridades que aguardan el anuncio, Donato de Santis comunica que la decisión del jurado es darle la victoria al equipo Rojo, el grupo capitaneado por Gastón Soffritti y del que participan Tití Fernández, La Tigresa Acuña y Paula Pareto. Ante el resultado, Paulo Kablan, Cathy Fulop, Luisa Albinoni y Charlotte Caniggia reciben los temidos delantales grises. De esa manera, llega a su final la primera emisión del popular reality que promete renovar una fórmula que ya le dio a Telefe dos grandes ediciones.

22.48: cómo le va al segundo equipo

En el momento del segundo equipo, Soffritti entrega un risotto al que Donato elogia: “Acá hay una sorpresa. En el gusto se siente el camarón, el arroz, dan ganas de comer más”. Luego, Charlotte y su desayuno de kiwis, chorizo colorado, huevo revuelto y palta toma por sorpresa a Betular: “Le falta palito y maní y parece una picada”, exclama. Kablan recibe devoluciones mixtas: Donato asegura que el plato del periodista es rico, mientras Martitegui entiende: “No terminaría de comer ese plato. El pescado está seco y te queda un gran camino por delante”. La encargada de continuar el menú es Cathy Fulop con su Key Lime Pie. Pero utilizar yema cruda en el relleno le significa una dura devolución por parte de los especialistas. En último lugar, Albinoni lleva un pescado a la plancha y Betular rápidamente detecta cuál es el problema del plato: demasiada cocción. Donato concluye: “Es un plato apagado. La próxima vez utilizá el mercado y que se vea en el plato”.

22.40: la primera devolución del jurado

Da comienzo la primera devolución de MasterChef Celebrity 3 y quien rompe el hielo es la Peque Paretto, que presenta un panqueque de avena y banana, con frutos secos. Luego de probarla, Martitegui dice: “No es un panqueque, yo lo llamaría una torta de avena. Entiendo lo que quisiste hacer, pero lo podés hacer mejor”. A continuación pasa al frente Tití, con su “Rostití”, que Betular considera “falta de cocción... el huevo poché para el primer día pone la vara alta, me gusta un poquito que te animaste”. La Tigresa acerca luego un omelette que la lleva a tener una pequeña fricción con Martitegui. “No pongas cara, está rico”, dispara ella en el momento de la degustación del chef. “Pongo la cara que quiero, a riesgo de salir con un ojo negro”, retruca el juez. Una vez probado, Donato le subraya que “juntar ingredientes ricos no necesariamente logra una experiencia; esta es comida rica, pero no emociona”.

Santiago del Moro y la Peque Pareto TELEFE

22.30: de la apuesta de Fulop al “risotto afrodisíaco” de Soffritti

“Voy a ir con el brownie y el Key Lime Pie” asegura Fulop cuando da inicio a su preparación, mientras que Albinoni confiesa: “Voy a hacer un risotto y un pescadito fritado con salsa de manteca y salvia”. Todos los participantes están concentrados en sus hornallas y no pierden un minuto en su labor. El jurado se acerca entonces a ver de cerca qué preparan las celebridades y ahí se llevan algunas sorpresas (para bien y para mal). Betular se muestra algo desconfiado del “risotto afrodisíaco” de Soffritt, y Martitegui le confiesa a Paretto que tiene “muchas expectativas puestas en ella”. Fulop apuesta por un postre con un “champancito” y Donato le da su visto bueno. Charlotte pone peras a la plancha, en homenaje a su hermano que también preparaba las frutas de ese modo.

muy lindo masterchef celebrity 3 y todo lo que quieran pero la unica celebrity relevante y de calidad es nuestra reina Charlotte #MasterchefArgentina pic.twitter.com/TWwcj7ATpg — emiliano (@reptrolo) November 9, 2021

22.22: hora de entrar al mercado

Los equipos entran por turnos al mercado y procuran tomar todo lo que necesitan para sus respectivas preparaciones, aunque se cometen algunos errores imperdonables, como el de Soffritti, que se olvida de llevar el arroz y quería preparar un risotto, o Charlotte, que no lleva pan y tiene a su cargo el desayuno.

Tití Fernández TELEFE

22.15: se forman los equipos

Finalmente los participantes deben formar equipos, que se definen al azar a través de un método en el que todos sacan una bola del barco en el que había llegado el campeón anterior, Gastón Dalmau. De ese modo quedan conformados los dos grupos del día. Uno está integrado por Fulop, Caniggia, Albinoni y Kablan, y el otro por Tití, la Tigresa, Soffritti y Pareto.

Masterchef Celebrity 3 TELEFE

Los especialistas anuncian en qué consiste el desafío del día y Donato exclama: “El tema de la prueba de hoy está anclado sobre la vida en altamar, más en específico en los cruceros de lujo, donde la gastronomía es una parte muy importante”. A continuación, Betular agrega: “En esos cruceros hay una estructura y el encargo es el capitán, y cada equipo va a necesitar capitán o capitana para lograr el éxito”. En último lugar, Martitegui señala: “Deben hacerse cargo del menú de un día completo en un crucero. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Cada uno de ustedes se va a hacer cargo de una de las comidas”.

22.08: el misterio del delantal dorado

Nuevamente, Del Moro se dirige a los concursantes y anuncia: “Habrá muchas sorpresas en esta escenografía, y vamos a tener el delantal dorado”. Acto seguido, Betular explica en qué consiste ese reconocimiento: “Les puede dar inmunidad. Lo único que les voy a decir es que está a cargo nuestro, se puede dar seguido o nunca, pero es importante que sepan que en esta temporada ese delantal da inmunidad”.

La Tigresa Acuña TELEFE

A continuación, la sorpresa es mayor cuando a bordo de un pequeño barco ingresa Gastón Dalmau, campeón de la segunda edición y dice: “Un consejo es que lo disfruten, que no se enojen, algo que me pasó mucho, que lloraba y me quería ir. Pero pasar esa adversidad es lo que te asegura seguir en las cocinas de MasterChef”. Dicho eso, Del Moro le pide al campeón que le dé un delantal a quien le tiene más confianza, y Dalmau expresa: “Por un tema de amor y amistad de muchos años, aunque no por el tema de la cocina, se lo voy a dar a María del Cerro. Y ponete las pilas, no me hagas quedar mal”. Luego le hace entrega de un segundo delantal a Luisa Albinoni, a quien le asegura que le tiene “mucha fe”.

21.58: el jurado entra al estudio y reparte los delantales

Hechas las presentaciones, los integrantes del jurado entran al estudio y reciben el aplauso de los participantes. Quien toma la palabra es Donato de Santis, que asegura: “Les voy a pedir que, por favor, cocinen cosas ricas”. A continuación, Betular agrega: “Cada plato que traigan acá adelante habla mucho de ustedes, el único secreto de esta competencia es cocinar con el corazón”. Germán Martitegui suma: “Lo que más valoramos es la superación personal, bienvenidos a MasterChef”.

MasterChef Celebrity 3 TELEFE

21.50: la voz de los 16 concursantes

Con mucho entusiasmo, Del Moro presenta el nuevo estudio, para luego recibir a todos los participantes. En orden de entrada, en escena aparecen Catherine Fulop, Paula “Peque” Pareto, Tomás Fonzi, Héctor “Negro” Enrique, Marcela “Tigresa” Acuña, Luisa Albinoni, Juariu, Charlotte Caniggia, Mica Viciconte, Mery del Cerro, José Luis Gioia, “Tití” Fernández, Paulo Kablan, Denise Dumas, Joaquín Levinton y Gastón Soffritti. Luego Del Moro habla con los participantes, Soffritti reconoce que su hermana y su madre son chefs; Kablan, que cocinar puede ser un mayor reto que una entrevista con un criminal; Charlotte Caniggia asegura que su hermano Alex le dijo que “rompiera todo”, mientras que Levinton asegura que sabe cocinar “lo más elemental, bife y papas fritas”.

Charlotte Caniggia, concursante de Masterchef Celebrity 3 TELEFE

21.45: quién es quien, la presentación de los participantes

La voz en off de Santiago del Moro asegura que este es “el programa que eligió la familia argentina”, y luego anuncia: “Solo faltan las 16 celebridades que se animan a todo”. Más adelante, se presenta al “excelentísimo jurado”, como asegura Del Moro. El primero en hablar es Germán Martitegui, que expresa: “El miedo es el peor enemigo de la imaginación y la creatividad”. Por su parte, Damián Betular considera: “Nuestra meta es poder descubrir en esta cocina el talento oculto de las celebridades”. Luego, Donato de Santis concluye: “Esta es una competencia que combina pasión y presión”. Finalmente, el clip inicial culmina con unas de las grandes novedades de esta edición: las cocinas móviles.

21.39: empieza una nueva competencia

El ciclo más exitoso de la temporada inicia esta noche su tercera edición. Santiago del Moro seguirá a cargo de la conducción y Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui serán nuevamente los miembros del jurado. Donde sí hay un cambio es en el host digital, que esta vez será nada más y nada menos que el ganador de MasterChef Celebrity 2: Gastón Dalmau .

Germán Martitegui, Damián Betular, el ganador de MasterChef Celebrity 2, Gastón Dalmau y Donato de Santis TELEFE

Los 16 famosos que competirán en MasterChef Celebrity 3 son: la actriz y conductora Catherine Fulop; la judoca, medalla de oro en Río 2016 y traumatóloga, Paula “Peque” Pareto; la mediática Charlotte Caniggia; el periodista especializado en temas policiales, Paulo Kablan; la actriz Luisa Albinoni; el cantante de Turf, Joaquín Levinton; la modelo y conductora, Mery del Cerro; el periodista deportivo, Tití Fernández; la boxeadora y excampeona mundial, Marcela “Tigresa” Acuña; la influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu; la conductora, Denise Dumas; la actriz e influencer, Mica Viciconte; el exfutbolista campeón del mundo, Héctor “Negro” Enrique y los actores Gastón Soffritti, José Luis Gioia y Tomás Fonzi.