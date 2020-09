Vicy Xipolitakys es una de las participantes de Masterchef Celebrity, y contó cómo cree que le irá en la competencia gastronómica Crédito: Instagram: @victoriaxipolitakysok

21 de septiembre de 2020

Masterchef Celebrity es la nueva apuesta de Telefe y poco a poco se van conociendo los detalles de cómo será la competencia en la que un famoso se convertirá en el mejor cocinero del mundo del espectáculo. Vicky Xipolitakis es una de las participantes y fue sincera sobre cómo cree que será su debut culinario: "Cocinar es algo que no hice nunca".

La vedette, modelo y mamá de Salvador Uriel formará parte de la competencia gastronómica, y se presentó a sí misma en un video promocional que compartió el canal de las pelotitas de colores: "Voy a estar en Masterchef porque soy un master", comentó entre risas.

"A mí me enseñó a cocinar la vida, el ojo y la intuición. No tengo libros, tengo talento. ¡Ta-lento pero está!", continuó, fiel a su estilo a la hora de hacer bromas y separando la palabra talento para hacer alusión a la lentitud de su cualidad. Luego develó cuál es el ingrediente que más detesta en las comidas: "El comino me descompone, me da como que huelo olor a chivo".

Entre carcajadas, siguió: "Un plato de mi infancia fue el puchero. Vengo con mucha alegría y buena onda después de un año de no hacer nada". Completamente sincera y transparente, aseguró: "Vengo a hacer algo que nunca hice, cocinar".

Cuando le preguntaron quién creía que se posiciona como candidato a ganar entre los participantes, volvió a sorprender al preguntar: "¿Y quiénes van a estar?". Luego confesó que cree que Iliana Calabró tiene un gran talento y la ve como "una muy buena ama de casa".

La lista de concursantes será de por lo menos 16 competidores, entre los que se encuentran: Claudia Villafañe, Federico Bal, Patricia Sosa, Analía Franchín, Rocío Marengo, Flor Vigna, Belu Lucius, El Polaco, Leticia Sicialini, Martín "El Mono" Fabio de Kapanga, Roberto Moldavsky, Boy Olmi y Sofía Pachano.