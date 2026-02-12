El tenso momento que vivió el notero de Yanina Latorre con Matías Martin: “Me dijo mercenario”

Matías Martin explotó en televisión al ser consultado por su eterna rivalidad con Mario Pergolini. Todo sucedió durante una entrevista realizada por Rodrigo Bar, el notero de SQP (América TV) a la salida de su programa radial Todo pasa (Urbana Play FM 104.3). “Antes de que te vayas... vos armaste un poquito de quilombo en tu programa recién. En la nota con Rada le tiraste un par de palos a Mario Pergolini”, le dijo el periodista al conductor, quien rápidamente decidió negar esta versión. “No, no le tiré ningún palo. Nos bardeó durante 20 años. ¿Eso es un palo? Yo no me quiero pelear”, respondió.

Sin embargo, el diálogo de Matías Martin con Agustín Aristarán sobre su relación con el exlíder de CQC ya se había viralizado en redes sociales y estaba en boca de todos. “A todos nosotros que estamos para hacer la estatua de Mario, de repente nos humilló, nos bardeó, nos boludeó, nos maltrató a todos”, expresó Martin en su emisión radial, enardecido.

La tensión con el notero de SQP comenzó a subir de nivel cuando el joven periodista explicó que solo se encontraba en el lugar para darle el derecho a réplica por sus comentarios negativos contra Pergolini. “Pones en mi boca... Poné el clip. Yo me hago cargo de lo que digo al aire, pero vos me decís cosas que yo no dije y después quedan como que las dije”, exclamó Matías indignado.

La entrevista de Matías Martin a Agustín "Rada" Aristarán en la que habló de su relación con Mario Pergolini

Al llegar al lugar de los hechos un amigo del reconocido periodista, le solicitaron al cronista que apagaran la cámara para dar la nota como finalizada. Pero los gritos comenzaron a ser más y más fuertes contra los dos trabajadores de televisión, el cámara y el cronista. “Yo voy a decir dos o tres cosas puntuales. Nos dijo verdugos. Nos dijo mercenarios. Después nos hablaba mucho con esto del dedito acusador. Que yo le dije: ‘No nos hables así porque no te estamos acusando de nada a vos’”, relató Rodrigo Bar sobre los gestos que les hacía Martin.

“Ahora, lo que nos llama la atención es que él empezó a elevar su tono de voz. Nosotros nos defendimos. Pero se ve que era tanto el ruido que estábamos haciendo que se acercó gente de la policía”, señaló sobre cómo escaló la conversación al punto de llegar a una mediación policial.

“Lo que nosotros le marcábamos era que el clip se va a pasar; es preferible que vos aclares. ‘No, me expresé mal. Quise decir otra cosa’. Pero él estaba como sacado y decía que lo único que nosotros buscábamos era generarle un conflicto con Mario Pergolini”, argumentó Bar, mientras de fondo se pasaban las imágenes sin sonido en las que Matías Martin los agredía verbalmente en plena calle.

Matías Martin ya había tenido un encontronazo con la prensa tras la pelea de su hijo Luca con Chiche Gelblung (Foto: Captura de pantalla de LAM)

Según reveló Pía Shaw de vuelta en el piso, los motivos que habrían llevado al conductor a estar enojado con Yanina Latorre y todos los integrantes de su programa se deben a dos hechos puntuales. El primero se encuentra relacionado con la difusión de información sobre cómo se dio el final de su relación amorosa con Victoria Da Masi, a quien el periodista habría dejado a través de un mensaje de WhatsApp.

Y el segundo es a la pelea que se inició entre Chiche Gelblung y su hijo, Luca Martin, que según lo que él considera, comenzó por una pregunta condicionada de un notero de SQP.