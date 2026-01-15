La dura respuesta de Chiche Gelblung a Lucas, el hijo de Matías Martin, por burlarse de su edad: “Igual que el padre”

Chiche Gelblung contestó a las declaraciones de Luca Martin sobre su avanzada edad. El cruce ocurrió luego de la difusión de un fragmento del ciclo Bendita, donde el hijo de Matías Martin cuestionó la vigencia del histórico conductor. Gelblung enfrentó los micrófonos a la salida de su trabajo y minimizó los dichos del joven con frases tajantes sobre la experiencia y el respeto generacional.

La reacción de Chiche Gelblung a los dichos de Luca Martin

El periodista brindó una entrevista para aclarar su postura frente a las bromas del panelista. Chiche Gelblung calificó a Luca como un “pelotudo” y extendió ese mismo calificativo hacia su padre, Matías Martin.

Eduardo Feinmann atacó la herencia genética del hijo de Nancy Dupláa tras el episodio Archivo

El periodista utilizó la expresión popular “de tal palo tal astilla” para vincular el comportamiento del joven con la supuesta influencia de su progenitor. “Me parece un pelotudo”, sentenció el cronista ante las cámaras del programa Puro Show. Según sus propias palabras, la opinión del integrante de Bendita carece de relevancia real en su vida cotidiana.

El origen del conflicto reside en una intervención de Martin en la pantalla de El Nueve. El joven de 25 años sugirió que el veterano comunicador “está viejo desde hace aproximadamente 300 años”. Estas palabras despertaron una reacción inmediata en el entorno mediático.

Ante la consulta del cronista sobre si estos comentarios le causaron molestia, el entrevistado negó cualquier tipo de afectación emocional. “No me preocupa lo que diga”, afirmó el conductor. El periodista aseguró que no mira el programa de Beto Casella porque en ese horario cumple con sus obligaciones laborales.

Las declaraciones de Luca Martin sobre Chiche

El histórico periodista dejó un mensaje para los jóvenes que inician su camino en la comunicación. Aseguró que llegar a su edad representa un desafío complejo que requiere cuidado y constancia. “A viejo hay que llegar, no es fácil”, manifestó.

Expresó que no resulta sencillo alcanzar su longevidad en la actividad profesional. Recomendó al hijo de Nancy Dupláa que preste atención a su propia salud y trayectoria. El periodista insistió en que alcanzar los años que él porta resulta una tarea difícil para cualquier persona.

El descargo de Luca Martin en Bendita

Luca Martin afirmó que realizó sus declaraciones originales en un contexto de bromas dentro del programa que conduce Beto Casella. Dijo que el veterano periodista ya era anciano cuando él apenas era un niño pequeño. Sus palabras incluyeron términos como “edadista” y “gerontofóbico”, aunque aclaró que no deseaba caer en esos prejuicios.

"A viejo hay que llegar", advirtió el histórico comunicador de 80 años Gerardo Viercovich - LA NACION

Aseguró que verlo en pantalla le causa una sensación extraña debido a la cantidad de años que lleva en el aire. Estas frases se viralizaron rápidamente y provocaron la indignación de varios colegas de Gelblung en diferentes canales.

El joven comunicador buscó bajar la tensión en una emisión posterior del ciclo televisivo. Explicó que conoce la personalidad del cronista desde su infancia y que siempre lo vio como un señor mayor. “Nunca quise insinuar que porque su edad era algo... él merecía menos”, aclaró el panelista en el programa Bendita.

Negó cualquier intención de promover el odio hacia la tercera edad o realizar chistes de humor negro. Estas aclaraciones no frenaron la respuesta del protagonista. Gelblung mantuvo su postura firme y consideró que el asunto es una tontería sin importancia sustancial para su carrera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.