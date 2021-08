Matt Damon recordó su “inolvidable” experiencia alentando a Boca Juniors, en la Argentina: “Era una locura total”

Matt Damon fue desafiado durante un ciclo televisivo a recordar un evento deportivo internacional memorable y sacó del cajón de los recuerdos una vieja anécdota que vivió en la Argentina años atrás. El actor está felizmente casado con la salteña Luciana Barroso, motivo por el cual ha visitado en más de una oportunidad nuestro país, conoce bastante sobre nuestra cultura y hasta coquetea con el español. Por eso, no es de extrañar que haya encontrado en su memoria el impacto que le provocó asistir a un partido de fútbol del que es hincha la familia de Barroso, Boca Juniors.

En medio de la nota con Hot Ones -programa en el que un famoso dialoga con el anfitrión, Sean Evans, mientras prueba distintas salsas picantes-, Damon contestó al ser consultado sobre eventos deportivos inolvidables: “La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina. Mi esposa es argentina, fuimos a pasar una Navidad hace 11 o 12 años. Su familia es hincha de Boca Juniors, que es un equipo muy popular en Buenos Aires y debía jugar una final. Le dije al tío de mi esposa, ‘Hey, ¿podemos ir a ver este partido?’. Y él se puso muy serio y dijo: ‘Podemos ir, podemos ir... Sin mujeres ni niños’. Yo dije ‘¿Qué?’. Yo pensaba en llevar a los chicos e ir. Pero entendí por qué no era una buena idea cuando fuimos”.

Y agregó: “ Tuvimos que pasar por tres controles policiales. Había vallas con alambre de púas. Era una locura total. Había policías con equipo antidisturbios. Si esto fuese el campo, la gente estaba sentada aquí y aquí. De los dos lados. Pero no había nadie sentado aquí, en los mejores asientos. Porque ese era un lugar a donde la gente podía arrojar cosas y golpearse ”.

Y más allá de que Boca resultó el vencedor, Matt se encontró con más dificultades. “Nuestro equipo ganó, los fans del otro equipo se estaban yendo y mientras levantaban el trofeo yo dije, ‘Deberíamos irnos’. Pero debíamos quedarnos allí porque necesitaban tiempo para que el otro equipo se vaya del barrio. Había que darles como 45 minutos para eso. Cuando nos dejaron salir, en realidad nos retuvieron como en una especie de jaula, pregunté ‘¿Qué esperamos ahora?’. Y me dijo que aún necesitaban otros cinco minutos para que se vayan. Fue realmente loco”, concluyó.

El partido del que hablaba fue una final que tuvo lugar en el estadio de Racing Club entre el equipo Xeneize y San Lorenzo.

Años antes, en 2016, Damon se había referido a su devoción por Boca Juniors. “Aún soy hincha de Boca Juniors. Quiero seguir formando parte de mi familia”, decía entre risas, haciendo referencia al fanatismo de los Barroso por el equipo porteño.

Más allá de contar con detalles esa vivencia, Damon destacó otro evento memorable que no tuvo lugar en nuestro país. “La forma en la que la gente alienta en el fútbol europeo es increíble, se lo recomiendo a cualquier estadounidense que viaje y tenga la oportunidad de comprar unos boletos e ir al estadio. Es realmente divertido, vale la pena”, dijo.

Una argentina en su camino

Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso Fotonoticias

“Estábamos filmando Pegado a ti con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, contó Matt Damon recordando aquel día de abril de 2003 cuando conoció a su mujer, Luciana Barroso. No era la primera vez que se habían cruzado: la argentina era camarera en el bar de la playa en la que se estaba rodando la película y había atendido varias veces al equipo, pero no habían hecho conexión.

Tuvo que darse un choque, un encuentro como salido de cualquier escena romántica para que la magia se activara. “ Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando estaba en mis veintipico, me preguntaba si alguna vez sería capaz de asentarme, pero encontré a la persona correcta y cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo . Literalmente, todo cambió en mi vida. Ahora la posibilidad de estar soltero es aterradora. Mi vida es mucho más fácil gracias a mi mujer y mi matrimonio. Todo tiene sentido”, recordó Damon tiempo después durante una entrevista.

La relación de Damon y Barroso ya lleva 18 años, tres hijas y se convirtió en una de las más consolidadas de Hollywood. Con perfil bajo, el actor siempre le agradeció a la salteña haberlo ayudado a conseguir eso que tanto buscaba: escapar del asedio de la prensa y llevar una vida alejada de los flashes.

LA NACION