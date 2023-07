Matt Damon recordó la vez que se arrepintió de un proyecto en pleno rodaje: “Caí en una depresión”

escuchar

Matt Damon es uno de los actores más exitosos de Hollywood. Su participación en un proyecto realza el producto más allá de la historia que se esté contando. Sin embargo, y como le ha sucedido a todos los actores alguna vez, muchas veces el resultado no es el esperado en pantalla. De esto habló el intérprete durante la presentación de Oppenheimer, el film de Christopher Nolan basado en la vida real del científico que ayudó a desarrollar la bomba atómica.

En medio de la promoción de esta película, que llegará a los cines el próximo 20 de julio, el actor recordó la vez que cayó en “una depresión” mientras filmaba una película que sabía que no iba a funcionar. “¿Qué he hecho?”, reconoció haberse preguntado en medio del rodaje al advertir que el proyecto no estaba saliendo como él esperaba .

Matt Damon durante la presentación de Oppenheimer en Londres Vianney Le Caer - Invision

“Creo, sin nombrar ninguna película en particular, que a veces te encuentras en una película que sabes que tal vez no sea lo que esperabas que fuera y todavía la estás haciendo ”, dijo Damon en una entrevista en Jake’s Takes. Y enseguida, reveló quién fue la persona que lo instó a seguir adelante y no abandonar la filmación antes de tiempo. “Recuerdo que estaba por la mitad de la producción y todavía quedaban meses. Había llevado a mi familia a algún lugar, los había molestado. Recuerdo a mi esposa levantándome porque caí en una depresión (…). Ella simplemente dijo: ‘Estamos aquí ahora’”, confesó a corazón abierto el intérprete de 52 años.

“ Me enorgullezco, en gran parte por ella, de ser un actor profesional y lo que eso significa. Ir y rodar 15 horas por día, dando absolutamente todo. Incluso cuando sabes que va a ser un esfuerzo fallido. Si puedes hacer eso con la mejor actitud posible, entonces eres un profesional, y ella realmente me ayudó con eso ”, agregó.

La argentina Luciana Barroso se ha convertido en un pilar fundamental para la carrera de Matt Damon Fotonoticias

Si bien el protagonista de éxitos como Identidad desconocida no nombró la película en cuestión, tiempo atrás habló sobre un proyecto que estaba convencido de que sería un fracaso. El título en cuestión es La Gran Muralla, film estrenado en 2016 y cuyas recaudaciones no se acercaron ni cerca a la inversión inicial. Los números dicen que la película generó alrededor de cincuenta millones cuando la producción desembolsó el triple. Además, se rodó íntegramente en China, lo cual concuerda con los dichos del actor de tener que mudarse por varios meses junto a toda su familia.

“No tiene coherencia, no funciona como una película”, pensó el actor en medio del rodaje, según confesó en su paso por el podcast WTF en 2021. “ Okey, tengo cuatro meses más. Definitivamente voy a morir aquí, pero lo estoy haciendo. Eso es lo más angustiante que puedes sentir creativamente, creo. Espero no volver a tener esa sensación nunca más ”, confesó sobre esa experiencia en el pasado de la que Damon parece haber hablado otra vez.

En La Gran Muralla, Matt Damon encarna a William Garin, un mercenario que es prisionero de un ejército secreto de guerreros de élite conocido como “La Orden sin Nombre”. Reunidos en un remoto puesto militar llamado Ciudad Fortaleza, luchan para proteger a la humanidad contra fuerzas sobrenaturales desde una de las mayores estructuras defensivas jamás erigidas, la Gran Muralla. Pedro Pascal y Willem Dafoe son parte de este elenco.

El día que Matt Damon rechazó un éxito

Así como el actor habló de sus fracasos en pantalla, también alguna vez habló de esos proyectos que rechazó protagonizar y que luego se convirtieron en un éxito de taquilla. Tal es el caso de Avatar, el éxito de James Cameron, que el productor y director no sólo le ofreció protagonizar sino también un porcentaje de las ganancias de la película. “Me ofrecieron una pequeña película llamada Avatar, James Cameron me ofreció el 10 por ciento de la misma. Pasaré a la historia, nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero”, bromeó en una nota con Deadline en 2021.

Matt Damon le dijo que no a James Cameron y se perdió uno de los mayores éxitos de taquilla

Inmediatamente, Matt contó que no aceptó la oferta de Cameron porque estaba rodando las películas de Jason Bourne y por una decisión “moral” no quiso abandonar la franquicia. Finalmente, el film de ciencia ficción - estrenado en 2009- fue protagonizando por el intérprete australiano Sam Worthington y fue un boom de taquilla, recaudando 2800 millones de dólares en todo el mundo, lo que significa que Damon se hubiera llevado 280 millones en el bolsillo.

LA NACION