El motivo por el cual Jennifer Lopez se reencontró con Ben Affleck

Tras meses de distanciamiento, Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a estar juntos. La famosa pareja, que se casó en 2022, se reunió en la previa al cumpleaños número 52 del actor, que tendrá lugar esta semana.

A pesar de pasar gran parte del verano separados, Lopez fue vista visitando la casa de su todavía esposo en Los Ángeles, a pesar de los problemas maritales que los habrían llevado en el último tiempo a emprender caminos por separado.

Según informó la revista People, una fuente cercana a la pareja afirmó que la cantante de 55 años acudió a la casa alquilada de Affleck en Brentwood, el pasado domingo, mientras él estaba allí. Más temprano ese mismo día, la artista fue vista junto a Samuel, uno de los hijos de Affleck, en un centro comercial.

López es madre de los gemelos Max y Emme, de 16 años, fruto de su anterior relación con Marc Anthony, mientras que Affleck comparte junto a su exesposa, Jennifer Garner, la paternidad de Violet, de 18 años; Seraphina, de 15 y Samuel, de 12.

Según indicó la misma publicación, JLo desea pasar tiempo con los hijos de Affleck antes de que comiencen las clases en el hemisferio norte. “El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos”, afirma la fuente. “Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su familia ensamblada. Ahora, que está de nuevo en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”.

En cuanto al vínculo entre Lopez y Affleck, la misma revista informó días atrás que no se habían visto “en semanas”. La fuente agregó : “Están haciendo su vida por separado. Jennifer está tratando de encontrar un nuevo hogar para comenzar de nuevo”. Días después, People también informó que el intérprete se encuentra en buen estado anímico y “ha estado trabajando sin parar, aunque no ha sido el verano más fácil para él. Simplemente está tratando de mantenerse concentrado y haciendo que cada día sea lo mejor posible”.

Ni el actor ni la cantante han hecho comentarios públicos sobre el estado de su matrimonio, aunque su distanciamiento se ha hecho cada vez más evidente, especialmente desde mayo pasado, cuando fuentes cercanas a la pareja dijeron que vivían separados.

“Jennifer está furiosa. Él la ha humillado”, le dijo una fuente cercana de la expareja al portal Page Six a comienzos de este mes y dio así indicios de lo que no se sabe respecto de lo que parece ser el final definitivo de “Bennifer”. Y mientras la bronca de la diva del Bronx crece, el actor y director habría decidido postergar la solicitud de divorcio “para ahorrarle más vergüenza”.

El enojo de Lopez tiene que ver con la apuesta que hizo al volver con él luego de romper con Alex Rodríguez. Además, fue el protagonista de Perdida quien incentivó la vuelta de la pareja. “Él la humilló porque ella hizo todo un tema del reencuentro al decir que él era el amor de su vida”, explicó la fuente. “Se casaron hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños”, agregó.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en julio de 2022

Otro detonante en la ruptura tendría su origen en la compra que el actor hizo de una nueva mansión de soltero en el barrio Pacific Palisades, en Los Ángeles, California, por un valor de 20,5 millones de dólares, según informó The Daily Mail. Además, la operación inmobiliaria habría tenido lugar el pasado miércoles 24 de julio, día del cumpleaños de Lopez.

En cuanto a la agenda profesional de ambas estrellas, tras cancelar su última gira de conciertos para pasar tiempo con su familia, Lopez estrenará próximamente la película Unstoppable, que verá la luz en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en septiembre. Affleck, en tanto, terminó de filmar The Accountant 2, una secuela de su película de acción de 2016, y se unirá a Matt Damon para coprotagonizar un thriller policial producido por Netflix.

