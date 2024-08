“Furiosa y humillada”: el detrás de escena del postergado divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Escuchar

A mediados de febrero de este año, en la previa al estreno mundial de su película This is Me… Now: A Love Story, Jennifer Lopez habló de su segunda vuelta con Ben Affleck: aseguró que nunca planeó volver con él y lo llamó “el amor de su vida”. Luego todo se fue a pique: comenzaron a surgir rumores de crisis, él dejó de acompañarla en sus compromisos laborales y faltó a su gran fiesta de cumpleaños. Además pusieron en venta la mansión donde convivieron hasta hace unos meses y se sacaron los anillos de boda. Y si bien la separación ya es un hecho, ninguno de los dos oficializó la ruptura y el trámite de divorcio se posterga.

Jennifer López y Ben Affleck se dieron una segunda oportunidad en el 2022, pero no funcionó x17/The Grosby Group

“Jennifer está furiosa. Él la ha humillado” , le dijo una fuente cercana de la expareja al portal Page Six y dio así indicios de lo que no se sabe respecto de lo que parece ser el final definitivo de “Bennifer”. Y mientras la bronca de la diva del Bronx crece, el actor y director decidió postergar la solicitud de divorcio “para ahorrarle más vergüenza”.

El enojo de Lopez tiene que ver con la apuesta que hizo al volver con él luego de romper con Alex Rodríguez y sentirse plena. Además, fue el protagonista de Perdida quien incentivó la vuelta de la pareja. “Él la humilló porque ella hizo todo un tema del reencuentro al decir que él era el amor de su vida”, explicó la fuente. “Se casaron hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños”, agregó.

A principios de la segunda vuelta, la famosa pareja fue fotografiada en los parques de Universal Studios junto a los hijos de ambos Backgrid/The Grosby Group

Otro de los motivos que enfureció a JLo es que en medio de la separación quedaron los hijos de ambos: Lopez tiene gemelos, Max y Emme, de 16 años, de su matrimonio anterior con Marc Anthony, mientras que Affleck tiene a Violet, de 18 años, Fin, de 17, y Samuel, de 12, de su relación anterior con Jennifer Garner. “Hay cinco niños involucrados en esto. Ella sabía que iban a fusionar familias. No ha aceptado del todo que se haya terminado ”, explicó la persona que dio detalles de la ruptura, quien agregó además que JLo tiene un afecto especial por Violet.

En relación con Affleck, quien acaba de comprar una casa de 20.5 millones dólares en Pacific Palisades, luego de poner a la venta la residencia donde convivió con Lopez por $68 millones, PageSix aseguró que postergó la demanda de divorcio para evitar humillar aún más a la estrella del pop. “Él es muy protector con ella”, comentó la fuente. Según TMZ, Affleck y Lopez ya no se hablan, no tienen abogado y dejaron todo en manos de sus gerentes comerciales, otro de los motivos por los cuales aún no pudieron ponerse de acuerdo para sellar el final.

El día que JLo abrió su corazón

JLo y Affleck muy enamorados en uno de los tantos eventos que compartieron durante 2023 MICHAEL TRAN - AFP

Lopez y Affleck comenzaron su vínculo en 2002 y se comprometieron un año después. En 2004, tomaron caminos separados, tras haber pospuesto su boda. Ese mismo año, la cantante se casó con Anthony y la pareja tuvo a los mellizos Max y Emme. En 2014, se separaron en buenos términos. Affleck, por su lado, estuvo casado con Jennifer Garner entre 2008 y 2018 con quien tuvo a Violet, Finn y Samuel. En 2021, el actor y la cantante se reencontraron, se reconciliaron y al año siguiente se casaron.

Con el estreno mundial de su película This is Me… Now: A Love Story, la intérprete de “Love Don’t Cost a Thing” abrió su corazón y explicó su vínculo con Affleck en el programa Kyle and Jackie O Radio Show. “Me enamoré del amor de mi vida (muy temprano en la vida) y por las razones que sea necesitábamos crecer y hacer otras cosas”, explicó. Luego, confesó que luego de la ruptura en 2004 ella tuvo la necesidad de conocerse y “descifrarse”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se conocieron durante el rodaje de Gigli y se enamoraron Getty Images

“Ambos continuamos nuestros respectivos caminos y tuvimos hijos con otras personas y otras relaciones, pero lo tenía en mi mente como ‘el indicado’”, continuó su relato. Luego, recordó que antes del reencuentro estaba en un muy buen lugar. “Yo sentía que estaba bien sola, en plan ‘amo mi vida’. Y cuando llegás a ese lugar, creo que es cuando el universo se abrió para mí y fue como ‘OK, ahora sí estás lista’”. “Yo no lo podía creer y creo que él tampoco. No es algo que hayamos planeado. Realmente habíamos seguido adelante con nuestras vidas, pero cuando nos reconectamos, fue casi instantáneo y simplemente supimos”, rememoró. Hoy, luego de exponerse y con el divorcio al acecho, esas declaraciones tomaron otra dimensión para JLo.

