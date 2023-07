Matt Damon se refirió al motivo por el que rechazó Avatar: “Desesperadamente quería trabajar con Cameron”

escuchar

Matt Damon es una de las figuras más demandadas en Hollywood. Son muchos los directores que intentan convocarlo para sus películas, sabiendo que el actor no solo es uno de los mejores talentos de la industria, sino que también el público lo sigue con mucha fidelidad. Y esos eran algunos de los motivos por los que James Cameron lo quería para protagonizar Avatar.

Matt Damon como el agente secreto Jason Bourne, en la tercera entrega de la saga

A medida que Cameron avanzaba en su gran vuelta al cine, eran muchos los actores que intentaban formar parte del proyecto. Sin embargo, el director tenía en mente a Matt Damon, a quien le ofreció la posibilidad de encabezar el film. Pero contra todos los pronósticos, el actor se negó, y en varias oportunidades confesó lo mucho que le dolió tomar esa decisión. En el marco de una entrevista, Damon confesó al respecto: “Yo tenía un contrato. Estaba en medio del rodaje de una de las películas de Bourne, y sabía que todavía teníamos mucho trabajo por delante, y debía estar ahí hasta que termináramos todo”.

A continuación, el protagonista de Invictus agregó: “Por ese motivo, de aceptar otra oferta me tendría que haber ido de la película antes de tiempo y dejar al equipo colgado, y la verdad es que no quería hacer eso. Yo desesperadamente quería trabajar con Cameron, porque él es alguien que filma muy poco”.

James Cameron

Y más adelante, en referencia a por qué le dijo que no a Avatar, Damon concluyó: “Jamás hubiera dejado tirados a mis compañeros. Recuerdo que un día le conté sobre eso a John Krasinski, estábamos en la cocina de mi casa y de golpe él saltó de su silla”. De esa manera, Damon reveló que el motivo por el que no tuvo la posibilidad de trabajar en Avatar, fue por los compromisos asumidos con la saga de Jason Bourne. Claro que aún no todo está perdido, porque como el propio James Cameron repitió en más de una oportunidad, la posibilidad de contar con Damon en alguna de las futuras secuelas de la saga, nunca está descartada.

El eterno lamento de Matt Damon

Matt Damon John Phillips - Getty Images Europe

La historia sobre Damon afuera de Avatar salió a la luz hace varios años, cuando el intérprete reveló que perdió 280 millones de dólares al rechazar el papel. El actor contó que James Cameron no solo intentó convencerlo para que protagonizara el largometraje sino que también le ofreció llevarse, más allá de su sueldo, el 10% de las recaudaciones de taquilla, que superaron los 2800 millones de dólares.

“Se ha estado golpeando a sí mismo por esta decisión”, dijo Cameron. “Realmente creo que ya lo sabe, pero: ‘Matt eres algo así como una de las mayores estrellas de cine del mundo, superalo’”, continuó entre risas. “Me ofrecieron una pequeña película llamada Avatar, James Cameron me ofreció el 10% de las ganancias”, contó el actor estadounidense hace poco más de dos años. Y afirmó con humor: “Pasaré a la historia… Nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero”.

Matt Damon en la presentación de Oppenheimer Vianney Le Caer - Invision

El film de ciencia ficción, estrenado en 2009, finalmente fue protagonizando por el intérprete australiano Sam Worthington. Y fue un boom de taquilla: recaudó 2800 millones de dólares en todo el mundo, lo que significa que Damon se hubiera llevado 280 millones en el bolsillo.

Atento quizá a no perderse la oportunidad de actuar bajo las órdenes de Christopher Nolan, otro director con el que siempre quiere colaborar, en una entrevista Damon contó que había resuelto descansar brevemente de la actuación, pero que le aseguró a su esposa que esa decisión quedaba en suspenso, si lo llegaba a convocar Nolan para alguno de sus proyectos. Y contra todo pronóstico, el director efectivamente lo llamó para que se sumara al elenco de Oppenheimer.

