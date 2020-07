Matthew McConaughey abre su intimidad y lanza un libro con sus memorias

Matthew McConaughey escribió un libro de memorias Crédito: Agencias

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 13:27

Ayer, con un video difundido a través de su perfil de Twitter, Matthew McConaughey anunció que en octubre saldrá a la venta su primer libro. Se trata de una especie de autobiografía que el actor resumió con su particular estilo en el mensaje de poco menos de un minuto y medio que compartió con sus seguidores.

"Desde que aprendí a escribir llevo un diario en el que escribo cualquier cosa que me entusiasme o me desagrade, lo que me hace reír, llorar y las preguntas que me mantienen despierto durante la noche. Hace dos años finalmente me armé de valor y me encerré con todos esos diarios para ver qué tenía ahí y regresé con un libro", explica en el video el ganador del Oscar por su trabajo en Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados mientras sostiene la copia de Greenlights, el resultado impreso de sus esfuerzos que lleva en la portada una foto suya en blanco y negro.

El título, Greenlights, hace referencia a la luz verde de los semáforos, a la señal de avanzar que el intérprete extrapola a un modo de ver la vida. "Elegí ese título porque es una historia sobre como conseguí muchas luces verdes en mi vida y como todos podemos hacerlo. No nos gustan las luches rojas y amarillas porque nos hacen perder tiempo. Pero, cuando nos damos cuenta que eventualmente cambiarán a verde ahí es cuando revelan su ritmo. Es en ese instante cuando la vida es un poema y empezamos a obtener lo que queremos y lo que necesitamos al mismo tiempo", se extiende McConaughey con ese acento tejano que parece transformar cada frase en la estrofa de una canción.

En la página de Internet dedicada al libro el actor lo describe como "una crónica, un registro" de su vida hasta ahora. "Son 50 años de mis miradas y vistas, de mis emociones y realizaciones, de mis momentos más logrados y los más embarazosos. Bendiciones, verdades, y brutal belleza. Son las veces que pude escapar y las veces que me atraparon y cuando me empapé mientras bailaba bajo la lluvia", dijo el actor que termina su anuncio con una expresión de deseo: "Espero que el libro sea como una medicina que sabe bien, como un par de aspirinas en un lugar de una visita a la enfermería, como una nave a Marte sin necesidad de tener licencia de piloto, como ir a la iglesia sin tener que convertirse, como reírse entre lágrimas. Es mi carta de amor a la vida".

El libro se lanzará el 20 de octubre en los Estados Unidos.