Matthew McConaughey: cómo preparó a su hijo Levi para ser actor y el fundamental consejo de su madre

Luego de seis años alejado de la gran pantalla, Matthew McConaughey volvió al ruedo de la mano de The lost bus, una película que narra el peor incendio de la historia de California. El film, además de contar con la aparición de Kay, su mamá, marcó el debut actoral de su hijo Levi. Luego de su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en la previa a su estreno en el stream, el actor y su familia hablaron de cómo el joven de 17 años logró formar parte del elenco del proyecto y del consejo fundamental de la matriarca que todos intentan seguir al pie de la letra.

La familia de la estrella de Hollywood a pleno: sus hijos Levi, Matthew, Livingston, y Vida McConaughey y su esposa, Camila Alves McConaughey Getty Images - Getty Images North America

Matthew, Kay y Levi se reunieron frente a un micrófono para la nota de tapa de la revista estadounidense People. En esa charla, lo primero que reveló el célebre actor, de 55 años, fue el secreto de su éxito. “¿Sabes lo que dice después de cada película?“, le dijo al periodista mientras señalaba a su mamá, una mujer vital de 93 años. “¡Qué bien! Ya veo de dónde lo sacas". “También me lo dijo a mí el otro día. Pasa de generación en generación”, acotó Levi.

El debut del primogénito

En el film de Paul Greengrass, McConaughey le da vida a un conductor de autobús que rescata a 22 estudiantes en medio del voraz incendio que en 2018 quemó más de 60.000 hectáreas y mató a 85 personas en el condado de Butte. La película marcó el regreso de Kay luego de su pequeña participación en la comedia negra de 2011 Bernie y el desembarco en la industria de Levi, el hijo mayor de Matthew y su mujer, la modelo y empresaria brasileña Camila Alves.

“Tuve que presionarlo”, señaló Levi sobre el momento en el que le pidió a su papá ser parte del proyecto. McConaughey, entonces, decidió que el joven se presentara a la audición sin su apellido. El resultado fue, en consecuencia y pese a que el parecido físico entre ellos es innegable, mérito de Levi: se quedó con el papel de Shaun McKay, el hijo de Kevin, el personaje que interpreta su papá.

Sobre el interés de Levi por la interpretación, el protagonista de El club de los desahuciados se sinceró; si bien al principio no deseaba que siguiera sus pasos, luego cambió de parecer. “Durante mis primeros 15 años en Hollywood, pensaba: ‘No quiero que mi hijo crezca en la industria’. Cuando cumplí 40, justo cuando nació Levi, miré a mi alrededor y vi mucha gente especial a la que había conocido, vi cuánto había viajado y me di cuenta de que había sido una experiencia increíble, saludable y genial. En ese momento pensé: ‘¿De dónde sacas la idea de que no quieres que ninguno de tus hijos lo haga?’. Sería un privilegio si pudieran hacerlo”, confesó.

Matthew McConaughey y su hijo Levi

Cuando le preguntaron si sintió alguna presión por ser el hijo de Matthew, Levi asintió. “Esto apenas empieza. Y por mucho que la gente diga: ‘Esto lo conseguiste por tu padre o tu madre’, eso puede abrir la puerta, pero luego me tocará a mí hacer lo mío. Es todo mi responsabilidad”. McConaughey, por su parte, explicó cómo preparó a Levi para lidiar con la fama. “He intentado darle algunos consejos que aprendí sobre la marcha, incluso antes de comprenderlos. Es difícil mantener los pies sobre la tierra para distinguir la verdad de las mentiras. Pero con el tiempo hay que adquirir ese sexto sentido. Es importante que se sienta dueño de quién es y en quién se convierte. Actuar formará parte de él si continúa en el medio, pero no puede ser su identidad completa”, completó.

El consejo de la matriarca

Matthew McConaughey junto a Kay, su mamá

Además de transmitirle su amor por la actuación, Kay fue un factor central en la construcción de la confianza y en la importancia del pensamiento positivo tanto en Matthew como en sus hermanos, Pat y Rooster. “Si te crees tonto, lo eres. Si te crees inteligente, lo eres. Si te crees guapo, lo eres”, contó en la charla con People la misma Kay.

En otro momento del encuentro, McConaughey reveló que durante un largo tiempo evitó tener charlas extensas con su madre y contó el motivo. “Tuvimos unos ocho años en los que tuve que tener conversaciones breves con ella en nuestras llamadas dominicales, porque compartía mucha información. Le contaba algo el domingo y el martes lo leía en las noticias o lo veía en el periódico local. No podía evitarlo”, confió. “Unos ocho años después de eso, me estabilicé lo suficiente con mi propia posición y fama como para pensar: “¿Sabes qué? Mi mamá puede decir lo que le dé la gana”. Ahora es mucho más divertido”, sumó.