Matthew McConaughey reveló las razones que lo mantuvieron alejado de su madre durante casi una década

En su primera entrevista conjunta, Matthew McConaughey y su madre, Kay McCabe, reflexionaron sobre los ocho años de distanciamiento en los que estuvieron sin dirigirse la palabra, entre finales de los 90 y el comienzo del nuevo milenio.

El actor ganador de un Oscar participó en el programa Red Table Talk, de Facebook Watch, para promocionar el libro de sus memorias, Greenlights. En el programa, Matthew contó a los presentadores Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield Norris que tan pronto se volvió famoso después de su papel en A Time to Kill, en 1996, algo cambió en el entorno familiar. "Mi madre no contestaba el teléfono, sino que lo hacía alguna fan mía", apuntó la estrella de Hollywood.

El actor se sorprendió al descubrir que su progenitora exponía su vida privada y llegó a permitir la entrada de cámaras en su vivienda para el programa de televisión de tinte sensacionalista Hard Copy. Sobre ello, recordó haber visto el episodio en el que su madre mostraba a las cámaras el dormitorio de su infancia y compartía públicamente historias familiares privadas.

Matthew McConaughey convive en la actualidad junto a su esposa Camila, sus hijos y su madre, Kay, bajo el mismo techo Crédito: The Grosby Group

Sobre ese momento, el actor mencionó: "La llamo y, por supuesto, ella también estaba viendo el programa. Yo escuchaba el mismo maldito programa de fondo mientras ella me dice: 'No pensaba que te ibas a dar cuenta'", reveló McConaughey a modo de anécdota aunque resaltando el enojo que la actitud de su madre había despertado en él.

El disgusto provocó que la estrella de Dallas Buyers Club se alejara de Kay: "No pude hablar con ella como mi madre durante unos ocho años. Hubo momentos en los que no compartía cosas con ella porque también estaba encontrando mi propio equilibrio. Yo pensaba: 'Mirá, mamá, las bocas sueltas hundirán barcos. Hay mucha gente a la que le gustaría saber estas cosas y no es de su incumbencia'".

Con el tiempo, McConaughey pudo conseguir el control que quería sobre su carrera, considerando lo siguiente: "Mi barco se construyó lo suficientemente bien como para que no sintiera que pudiera hundirlo y lo superamos en 2004". Kay, por su parte, admitió haber disfrutado más de la fama del actor que el propio Matthew.

Limadas las asperezas y en el actual contexto de pandemia, Kay reside en la casa de su hijo, junto a su nuera Camila Alves y los tres hijos de la pareja. El actor se refirió recientemente a lo que significa para él convivir con toda su familia bajo un mismo techo. "¡Tenemos a mi mamá aquí, tiene 88 años, y no puedo seguirle el ritmo! Tengo tres hijos que están redecorando habitaciones y estoy conociendo mejor a mis mascotas. Sé dónde está la entrada principal de agua en mi casa, no lo sabía antes. ¡Sé mucho más sobre mi casa y mi familia que hace dos meses!", señalaba con humor, en referencia al parate laboral que trajo para él la pandemia de coronavirus.

