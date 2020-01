Antonela Minniti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2020 • 00:10

"Creo que todo el mundo puede recordar la primera vez que le rompen el corazón y cómo eso te hunde. Todo el mundo puede recordar la primera vez que se enamoró y cómo despegás. Yo estuve así durante meses y meses y no quería que mis pies volviesen a tocar el suelo; no hay mejor droga que esa". Así, con esas pocas palabras, Matthew McConaughey describe una de las experiencias más reales y a la vez inexplicables que le ha tocado vivir: la de enamorarse perdidamente.

El soltero más codiciado, el hombre que salió con hermosas mujeres de Hollywood, hace 13 años se enamoró "para siempre" de la modelo brasileña Camila Alves. Y así, de un día para el otro, cambió por completo la vida del indomable actor, que hoy disfruta plenamente de su familia aunque mantiene intacta su estampa de galán en la pantalla grande.

McConaughey junto a Ashley Judd Crédito: The Grosby Group

Uno de los patrones que McCounaghey ha seguido a rajatabla fue el de salir con sus compañeras de elenco. Fue en set en donde conoció a Ashley Judd, la actriz con la que tuvo su primer noviazgo público. Ambos trabajaban en la película Tiempo de matar, de 1996, cuando se enamoraron, aunque no duraron mucho tiempo juntos.

En el set de Surfer Dude, en el 2007, se obnubiló con Casandra Hepburn, pero esta relación tampoco prosperó. Salli Richardson-Whitfield y Janet Jackson también figuran entre las famosas con las que Matthew tuvo algún encuentro, aunque poco se sabe de esos romances porque ninguna de las partes quiso dar jamás detalles públicamente.

Entre las relaciones más mediáticas que tuvo McConaughey se encuentran sus romances con Sandra Bullock y Penélope Cruz. Con la primera salió dos años, con la segunda uno, pero ambos amoríos acapararon la atención de la prensa y el público.

El actor salió durante dos años con Sandra Bullock, y siguen siendo buenos amigos Crédito: The Grosby Group

McConaughey conoció a Bullock también durante el rodaje de Tiempo de matar, pero fue Judd quien ganó la partida en ese momento. Sin embargo, Sandra tuvo revancha, y luego de que la relación entre sus excompañeros de elenco terminara, tuvo la posibilidad de hacer realidad el romance que habían interpretado en el set del thriller de Joel Schumacher. Si bien ninguno de los dos se mostró a dispuesto a hablar abiertamente sobre este noviazgo, durante una entrevista con Oprah Winfrey, Bullock dio a entender lo que todos sospechaban. "No estamos juntos, pero cualquier mujer que quiera estar con él va a tener que pasar por mí primero", dijo entre risas. La relación llegó a su fin en 1998, aunque hasta el día de hoy los actores siguen compartiendo una gran amistad.

A Penelope Cruz la conoció durante el rodaje de Sahara Crédito: The Grosby Group

Con Cruz pasó algo similar: McConaughey y ella se cruzaron en el set mientras filmaban Sahara, en el 2005, y no pudieron evitar la atracción. "Hay una pequeña barrera en el lenguaje, pero es como una poesía cuando sucede. Lo que realmente amo de ella es que ve todo como si fuese la primera vez, siempre. Y además es una de las mejores personas que he conocido a la hora de escuchar al otro", decía él sobre su novia por entonces.

Algunos rumores indican que Matthew dejó a la española por su actual mujer, Camila Alves, mientras que otros dicen que la relación llegó a su fin debido a que ambos tenían agendas de trabajo muy exigentes. Lo cierto es que, tan solo un año después de que comenzaran a salir y habiendo transitado algunas alfombras rojas juntos, McConaughey y Cruz se separaron para seguir cada uno su propio camino.

Un amor que apareció sin buscarlo

El actor, de 37 años, se dedicaba a disfrutar de la vida sin presiones, cuando de repente y sin buscarlo, el amor llegó para quedarse. Si bien las fiestas no eran lo suyo, una noche de primavera en 2007 decidió ir a una disco de Los Angeles, sin saber que allí su vida cambiaría para siempre.

"Éramos un grupo de hombres solteros pasando un buen momento", le contaba a la revista People hace unos años. Matthew estaba haciendo margaritas en su mesa cuando a lo lejos vio a la modelo brasileña Camila Alves. "Me pregunté quién era e inmediatamente comencé a tratar de llamar su atención desde mi lugar. A los pocos segundos supe que tenía que cruzar la pista e ir a buscarla", aseguró.

Para no correr el riesgo de que le dijera que no, en lugar de invitarla a ella sola, le propuso a todo el grupo de mujeres con el que estaba la morena que se uniera a él y sus amigos. El único problema de la noche era el idioma, ya que ella hablaba solo portugués. Sin embargo, el actor aseguró que esa noche logró entenderle todo. "El poco español que sé ayudó mucho", admitió.

Una de las primeras imágenes del actor junto a Camila Alves, durante un evento en Nueva York, en diciembre de 2007 Crédito: The Grosby Group

"La secuestré durante nuestra primera cita", contaba entre risas en una entrevista con Howard Stern, explicando que como ella estaba sin auto, él terminó invitándola a seguir la velada en su hogar. Cuando la modelo quiso llamar un taxi para irse, el actor le ofreció la habitación de huéspedes para que pasara la noche. "Intenté meterme allí dos veces, pero me sacaron, y eso fue lo que hizo que terminara de enloquecerme", detalló luego.

Al despertarse, el protagonista de Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados fue hasta la cocina y se encontró con Camila disfrutando de la mañana con sus amigos. "Entré y estaba esta mujer que lucía el mismo vestido turquesa de la noche anterior, conversando con mi gente y desayunando como si se conocieran de toda la vida", recordó. Matthew la llevó hasta el lugar donde ella estaba parando, y en los 45 minutos que duró el viaje escucharon música sin decir ni una palabra, pero sintiéndose cómodos.

Tres días después tuvieron su primera cita oficial, en donde McConaughey cocinó para los dos. "Creo que a pesar de que ella era la persona correcta, lo más importante fue que nos conocimos en el momento indicado. Si nos hubiésemos cruzado 15 años antes, a lo mejor no funcionaba. No estaba buscando a nadie y estaba felizmente soltero", explicó el actor. "El respeto que ella tenía por sí misma, la forma en que se relacionaba con su familia, la forma en que me respetaba a mí... En la primera cita lo supe, supe que quería salir con ella otra vez, y otra más. Desde el primer día solo sé que quiero estar con ella", afirmó.

Un hombre de familia

Matthew junto a Camila Alves y sus tes hijos: Levi, Vida y Livingston Crédito: The Grosby Group

Después de unos meses de noviazgo, Matthew y Camila decidieron irse a vivir juntos. En lugar de elegir entre la casa de uno o la del otro, prefirieron construir algo juntos en Malibu. "Que sea 50 y 50", explicaba él. En 2008, la pareja anunció que estaba esperando a su primer hijo, Levi, que nació en julio de ese mismo año.

"Siempre supe que quería ser padre. Lo sé desde que tengo 8 años", le confesaba a la revista GQ, dejando a la vista su costado más sensible. En 2010 la familia se agrandó con la llegada de la pequeña Vida, consolidando más aún la relación entre el actor y la modelo.

Durante la navidad del 2011, Matthew le tenía preparada a Camila una gran sorpresa. Debajo del arbolito puso una caja gigante que contenía en total ocho cajas, una dentro de la otra. Cuando la modelo, con paciencia, abrió la última, encontró un hermoso anillo de compromiso. "Al preguntarle a mi mujer si quería casarse conmigo, mi vida cambió. El hecho de esperar para hacerlo y que ella diga 'quiero pasar el resto de mi vida contigo'... Eso es una gran experiencia en sí misma", le contaba a la revista ¡HOLA!.

La boda fue el 9 de junio de 2012 en la casa que tienen en Austin, Texas. Según contaron algunos de los invitados, los votos matrimoniales se los dijeron al oído, para que sean privados y queden solo entre ellos. En diciembre de ese mismo año la pareja recibía a su tercer hijo, un niño al que llamaron Livingston.

"No quería que el casamiento sea un destino al cual llegar, porque lo divertido es que estamos juntos día a día en esta aventura. Pasamos mucho tiempo juntos, hablamos de lo que significa el matrimonio desde un lugar espiritual. Decidimos casarnos después de leer mucho, hablar con gente que se ha divorciado, con gente que sigue feliz y en pareja y con nuestro pastor. Al final del día entendimos que lo que queríamos era hacer un acuerdo entre nosotros y con Dios, y que este es el comienzo de este viaje que haremos juntos", reconoció McConaughey.