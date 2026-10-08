Maxi Ghione negó tener problemas de adicciones, habló de sus armas y se quebró: “Perdí a la mujer que amo”

Maxi Ghione volvió a hablar tras su liberación y compartió cómo lo afectó el episodio que terminó con su detención. El actor reconoció haber cometido errores y contó cómo atravesó lo que definió como “la peor semana” de su vida.

A través de un nuevo video que publicó en las redes sociales, el también director pidió disculpas a las personas que lo rodean, negó tener problemas de adicciones y explicó por qué quiere recuperar el teléfono celular y las armas que le fueron secuestradas durante el allanamiento de su vivienda. También reveló que lo sucedido lo afectó especialmente en el plano amoroso: “Perdí a la mujer que amo”, dijo.

Ghione fue detenido el 29 de septiembre durante un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, y permaneció detenido hasta el 2 de octubre, momento en que quedó en libertad luego de una audiencia realizada ante la justicia en Rafaela, en la provincia de Santa Fe.

El actor de 53 años fue detenido días atrás tras ser acusado por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas

El actor de 53 años realizó días atrás un primer descargo para referirse a la situación y en la noche de ayer volvió a ponerse frente a cámara para hablar de lo sucedido. “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida por problemas de índole personal”, dice al comienzo del video y agrega: “A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse”.

En cuanto a las versiones que circularon acerca de un supuesto problema de adicciones, el intérprete negó esta posibilidad y aseguró que está dispuesto a someterse a las pruebas que sean necesarias para demostrarlo. “Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Me mandé una cagada, una macana, pero no quiere decir que sea adicto”, afirmó.

Otro aspecto de la investigación judicial al que se refirió está vinculado con los elementos que fueron secuestrados durante el allanamiento realizado en su casa de la localidad de Lehmann. El actor de ficciones como Buenos vecinos y Casi ángeles pidió que le devolvieran el teléfono celular: “Lo uso para trabajar y, si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler”, compartió. Además, sumó información sobre su situación económica: “No tengo casa, no tengo nada. Si no trabajo, no como”, dijo.

“Son de herencia familiar”

En relación a las armas que fueron incautadas durante el procedimiento en su domicilio, el actor dijo: “Cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados, porque soy coleccionista de armas, tengo todos los papeles en regla”. Además, aclaró que la tenencia responde a una supuesta actividad deportiva que practica desde hace tiempo. “No las quiero perder. Las armas son mías. Son de herencia familiar, son muy importantes para mí y es el único deporte que practico: tiro con armas de fuego en el polígono y soy socio honorario del Tiro Federal de San Fernando”, sostuvo.

Ghione también mencionó que el episodio tuvo consecuencias en su vida afectiva: “Todo esto que estoy pasando hizo que perdiera a la mujer que amo”, reveló. En otro video que subió a su cuenta de Instagram, el actor también dirige un mensaje a una persona: “A vos, changa, te amo”, dice a cámara.

En cuanto a su situación frente a la Justicia, Ghione aclaró que no tiene antecedentes penales. “Nunca en mi vida cometí un delito. Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”, afirmó.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia realizada por Emiliano Tarragona, quien sostuvo que había acudido a la vivienda del actor para un encuentro privado y que permaneció allí durante varias horas sin poder retirarse, además de señalar que recibió posteriormente mensajes amenazantes.

En un primer descargo tras su liberación, el intérprete mencionaba días atrás: “La verdad en este momento es la que cada uno de ustedes crea. Después ‘la verdad’ la va a decir la Justicia”.