Maxi López embistió contra Wanda Nara por el Día del Padre: “No me dejás verlos hace 10 meses”

Los cruces entre Maxi López y Wanda Nara no dan señales de tregua. Durante el tiempo que estuvieron juntos, el deportista y la modelo tuvieron tres hijos, Benedicto, Constantino y Valentino. Una vez que ese matrimonio se disolvió en 2013, los reclamos de las partes se hicieron moneda corriente en lo vinculado a los niños; y esta vez, fue López el que lanzó en redes sociales una fuerte acusación.

Aprovechando que hoy en la Argentina se celebra el Día del Padre, Maxi compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que se ve una foto junto a sus hijos. Sin mencionar a su expareja, escribió: “Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”.

Maxi López

Sin embargo, Nara (hasta el momento) no se hizo eco en sus redes de ese mensaje. En su cuenta de Instagram, su último posteo también corresponde al domingo, pero se trata de una imagen en la que se encuentra con muchos de sus familiares, y en la que escribió: “Vacaciones en casa y en familia”. Desde hace tiempo, el futbolista comentó en varias oportunidades que su expareja no le permite ver a sus hijos con la frecuencia que él quisiera, aunque ella -por su parte- desmintió que la situación fuera así.

En lo referida a la vida sentimental del jugador del Sambenedettese, a finales de mayo, fue noticia cuando sorprendió a su actual novia, la modelo Daniela Christiansson, con una propuesta de casamiento. De esa manera y luego de siete años juntos, la pareja dará el “sí, quiero”.

