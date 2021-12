Maxi Pardo: un personaje para descubrir detrás de grandes canciones y curiosos programas de TV

Cantante, compositor y conductor, Maximiliano Pardo es un referente del género melódico-romántico en el país. Autor de temas a los que han puesto voz figuras como Cristian Castro, Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti o Natalia Oreiro, escribió canciones para el disco Hijos de la Tierra, de Los Tekis, nominado al Grammy Latino, y compartió escenario con estrellas como Ricardo Arjona.

A pasos de grabar un dueto junto con Patricia Sosa de una reversión del tema “Si te vas”, de su autoría y compartido originalmente con Ángela Leiva, el artista se prepara para retomar el año que viene otra de sus pasiones: la conducción. El reto llegará tras su experiencia como productor y conductor de los programas televisivos de música Cita con el Amor (NET) y Rock N Fans (América), coconducido por Cucho Parisi y Diego Pérez y que tuvo entre sus invitados a Coti, Javier Calamaro, Marcelo Moura e Hilda Lizarazu, entre una treintena de rostros de distintas generaciones de la escena local. Pardo también es el creador de temas que han sido cortina de populares telenovelas nacionales.

Mientras disfruta de un presente en la radio junto a Diego Korol en POP 101.5, compartiendo cada viernes historias vinculadas a la música, el compositor se prepara para lanzar el año próximo su sexto disco. Sus anteriores trabajos son Pétalo Negro (2005), Aire (2009), Donde estés (2012), Tu Camino Tour (2015) y Ciudadano del Viento (2019), disco por el que fue nominado a mejor álbum romántico en los Premios Gardel 2020.

-Tras dos décadas de recorrido como compositor de temas para otros artistas, ¿cómo fue evolucionando tu propia obra?

-Creo que más que nada evolucionó en lo sonoro, en colores y estilos, aunque la esencia de mi obra siempre han sido las canciones.

-¿Cómo vivís el ejercicio de escribir para otros?

-Escribo para otros hace muchísimos años. Empecé escribiendo cortinas para televisión, para programas de Adrián Suar y para América. Generalmente la experiencia es muy linda. Yo trato de ser un actor, el intérprete es el director, el que me dirige, el que me dice lo que quiere, y yo trato de ponerme en la piel del personaje y de transmitir lo que ellos sienten para que esa canción la sientan como propia. Así me pasa con todos, no importa el estilo.

-¿Cuáles de tus composiciones se convirtieron en hits?

-Para Cristian Castro escribí “Fuerza México”, tema que él cantó para homenajear a la víctimas del terremoto de 2017 en su ciudad natal. También “Ahora Mismo”, canción que tiene millones de reproducciones, que cantamos a dúo y que forma parte de mi disco Ciudadano del viento. Otros hits han sido “Te pido en agosto”, cantado por Los Tekis y Luciano Pereyra; “Soledad”, de Los Tekis y Soledad Pastorutti, y “Recreo”, grabado por Natalio Oreiro y que se convirtió en el hit de la novela Solamente Vos (Canal 13). Fue un tema de una banda musical de ficción que logró colarse como propio y llegar a los ringtones más descargados de 2013.

-Entre tus logros, ¿cuáles han sido los que considerás más importantes?

-Creo que mi logro principal es poder seguir trabajando en esto. Me considero un músico de trabajo. Las cosas nunca me fueron fáciles, pero nunca bajé los brazos. Seguí, seguí y seguí. Y a los que están arrancando o tiene menos años en esto siempre les digo que tienen que tener muchísima tolerancia ante la frustración. Todos los “no” que te dicen los tenés que usar como gasolina para seguir adelante. Y creo que es eso: absorber los “no” para seguir creciendo. Esos fueron mis logros más importantes, más allá de con quién toqué, que fueron muchísimos grandes artistas y en muchísimos países.

-De todas tus facetas, ¿cuál es de la que más disfrutás?

-Lo que más me gusta es estar arriba de un escenario. Cuando canto es cuando no siento ninguna mochila, cuando siento plena libertad, cuando expreso todo mi ser sin restricciones. También me apasioné por la faceta de conductor. Estoy muy contento con los programas que hice y disfruté muchísimo tras haber podido entrevistar a músicos renombradísimos de nuestra primera línea. También tuve la suerte de entrevistar por Zoom a artistas colombianos, cubanos, muy conocidos. Así que estos años fueron muy buenos. También me gusta escribir para otros, y cuando la canción se convierte en hit, eso me encanta.

-¿Cómo será tu nuevo proyecto en la pantalla?

-Estamos desarrollando el formato para volver el año que viene a la tele con un programa que va a estar relacionado con la música. Mientras tanto, estoy disfrutando mucho con mi columna en la radio y sigo los viernes cerrando la semana en el programa de Pampita.

-¿Cómo ha sido la experiencia de telonear a músicos como Cristian Castro, Ricardo Arjona o Marco Antonio Solís?

-Telonear a esos grandes músicos fue realmente increíble. Con Arjona hice 18 shows por toda Latinoamérica, siempre fue muy generosa la familia Arjona conmigo. También llegué a abrir un show de Bryan Adams, sin duda un hito en mi carrera. Pero lo más increíble es cuando pasás de telonear a hacer un dueto con alguna de estas figuras. Con Cristian he llegado a cantar en los grandes escenarios de México, donde antes había sido telonero.

-¿A quiénes mencionarías como voces actuales destacadas dentro del género de la canción romántica en nuestro país?

-Para mí hay dos grandes voces en la Argentina: Germán Barceló, que viene trabajando desde hace mucho y es realmente un artista al que admiro. Creo que es “la” voz romántica masculina argentina, aunque obviamente hay muchos. También me gusta mucho Nico Favio, hijo de Leonardo Favio. Para mí, esas son las dos grandes voces románticas de la Argentina de los últimos 15 años.

-¿Con quiénes te gustaría colaborar?

-Me gustaría colaborar con Alejandro Sanz. Es una cuenta pendiente. Tuve la suerte de cantar con muchos, de telonear a muchos, y en la Argentina en los últimos años he cantado con todos, en mis programas, pero Alejandro Sanz para mí está un nivel arriba en lo lírico, lo poético y lo musical.