Mazzocco, sobre las acusaciones de Sabrina Rojas contra Siciliani: “No se hace cargo de ser siempre tercera en discordia”

Las recientes acusaciones de Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani en relación a un posible vínculo de la actriz con su expareja, Luciano Castro, mientras ella estaba embarazada del actor se encuentran en el centro del debate mediático. En este contexto, Karina Mazzocco se sumó a las críticas que cuestionan el accionar de la protagonista de Envidiosa.

En su programa de América, A la tarde, la conductora dijo que la ex de Adrián Suar “no se hace cargo de ser siempre la tercera en discordia” y consideró que la intérprete debería enfrentar las controversias que la rodean. La polémica surgió después de que Rojas revelara en el ciclo Pasó en América que en el pasado Siciliani habría enviado mensajes a Castro, con quien esta última está en pareja desde hace varios meses, generando tensiones entre ambos mientras ella formaba una familia con el actor.

Rojas sostuvo que entre su ex y la artista hubo “una historia previa”. Sin embargo, Siciliani decidió no responder públicamente, calificó los rumores de “incomodidad” y eligió mantenerse al margen del conflicto, una postura que no convenció a todos.

Mazzocco opinó, en este sentido, sobre la responsabilidad de Siciliani de aclarar su papel en estas situaciones y cuestionó su decisión de no participar en la discusión, sugiriendo que podría parecer una estrategia para evitar la controversia en lugar de enfrentar los hechos.

Según el equipo de A la tarde, Siciliani debería aclarar su postura ante estas afirmaciones, especialmente en un contexto en el que múltiples personas la han señalado indirectamente como responsable de crear conflictos en sus relaciones.

La historia de tensión entre Rojas y la actriz dio comienzo muchos años atrás. Tras su separación de Luciano Castro en 2021, Sabrina había señalado en diversas ocasiones que entre ella y Siciliani había tensiones. Durante su aparición en Pasó en América, fue más allá y expuso con mayor detalle su desconfianza hacia Siciliani. “Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces, bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé”, manifestó. Esta declaración encendió nuevamente la polémica y Rojas cerró sus comentarios con una frase que sorprendió a todos: “ Viste que en la vida todo vuelve , un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”.

No es la primera ocasión en que se apunta a Siciliani como tercera en discordia en relaciones amorosas que tienen a Luciano Castro como protagonista. Florencia Vigna, quien mantuvo un noviazgo con el actor en los últimos años, también se pronunció tiempo atrás sobre el papel que Siciliani habría tenido en medio de su ruptura. Vigna dejó entrever que la actual relación entre la actriz y Castro podría haber comenzado antes de que ella y el actor terminaran. Aunque no dio detalles concretos, esta insinuación hace aumentar las sospechas sobre el vínculo que durante años habrían mantenido Castro y Siciliani.

“Incomodidad”

A pesar de las críticas, Siciliani decidió en parte responder a la prensa. En diálogo con A la tarde, la intérprete expresó su descontento por la forma en que se habla de ella y ratificó su decisión de “no participar” en el escándalo . Según dijo, no tiene intención de entrar en un juego de acusaciones y calificó a la situación de “incomodidad”.

La controversia entre Sabrina Rojas, Griselda Siciliani y Luciano Castro también se ha alimentado a través de las redes sociales. Durante el fin de semana, Rojas compartió un video al que sumó la canción “Tu vicio”, de Charly García, y posó con una remera que pertenecía a Castro, lo cual no pasó desapercibido para sus seguidores. Este detalle en sus redes sociales fue interpretado por muchos como un gesto simbólico que reforzaba su cercanía emocional con Castro, aun después de su separación.

