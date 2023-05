Megan Fox habló de su experiencia con la dismorfia corporal: “Nunca amé mi cuerpo”

escuchar

Megan Fox se sinceró tiempo atrás respecto de los problemas que sufre a causa de su trastorno de dismorfia corporal, una patología de salud mental que le impide dejar de ver “defectos” en su cuerpo. En una nueva entrevista, la actriz contó cómo ha sido convivir con ello desde que era una niña.

Durante una recientemente entrevista con la revista Sports Illustrated, Fox señaló que nunca se sintió cómoda con su cuerpo, “jamás”, ni ve lo que los demás ven en ella. Además compartió diversas reflexiones acerca de la autoaceptación y los problemas relacionados con la imagen corporal.

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo realmente como me ven otras personas”, expresó primero la actriz de 37 años y continuó: “Nunca hubo un punto en mi vida en el que amara mi cuerpo. Nunca, jamás”.

Luego explicó lo especial que es para ella ser una modelo de tapa de revistas, ya que llegar a aceptarse a sí misma como una figura atractiva ha sido algo que la desafió desde la infancia. “Cuando era pequeña, era como una obsesión que tenía que debía lucir de tal manera. No tengo claro por qué tuve una conciencia de mi cuerpo desde tan joven”, compartió. Y consideró que es una situación con la que tendrá que convivir también a futuro: “Creo que el viaje de amarme a mí misma será interminable”.

Cuando se le preguntó sobre qué es lo que espera que la gente note primero de ella cuando la conocen, la actriz explicó que eso no tiene nada que ver con su apariencia física. En cambio, apuntó: “Deseo que todos noten mi aura porque tengo un aura de arcoíris y es especial”.

La actriz también se refirió con humor a un tema del que se habla de manera recurrente en Internet en relación con sus pulgares. Contó que tiene lo que se llama “pulgares de asesino”, porque se dice que la distancia entre la punta del pulgar y la primera articulación del pulgar es la longitud de su temperamento. Sin embargo, a pesar de esto, Fox aseguró que tiene buen temple. “Se necesita mucho para que pierda los estribos, mucho. Tengo mucha paciencia”, mencionó.

“Pasé por un momento muy oscuro”

Sobre la forma en que la dismorfia corporal la afecta psicológicamente, la actriz de Transformers ya había hecho referencia anteriormente. En una entrevista con Entertainment Tonight, de 2019, reveló que había llegado a un “punto de ruptura” tras el lanzamiento de Diabólica tentación en 2009, después de años de haber sido sexualizada por Hollywood y los medios de comunicación.

“Creo que tuve un colapso psicológico genuino en el que no quería hacer nada”, decía entonces. “No quería que me vieran, no quería tener que tomarme una foto, caminar sobre una alfombra, no quería que me vieran en público en absoluto porque sentía miedo, y tenía la creencia y la certeza absoluta de que se burlarían de mí, o me escupirían, o alguien me gritaría, o la gente me apedrearía o me atacaría... Pasé por un momento muy oscuro después de eso”.

Fox le dijo a GQ Style que emprendió una “búsqueda espiritual” para resolver sus sentimientos y tomar el control de sus respuestas ante las percepciones que otros tenían de ella. “Trabajé mucho para eliminar ese sentimiento de ser una víctima y darme cuenta de que era una elección. Así que tenía un propósito y no tuve que sufrir más. Me ha hecho crecer hasta convertirme en un ser humano mucho más interesante de lo que hubiera sido”, dijo. “Entonces te da el espacio para tener gratitud por algo por lo que antes te sentías perseguido. Esa es la única cosa en mi vida en la que trabajé mucho”, indicaba.

La actriz también dijo en esa ocasión que su relación con el músico Machine Gun Kelly, con quien recientemente se habría reconciliado luego de una crisis de pareja a comienzos de este año, la ayudó a sentirse más cómoda con el lado “excéntrico o extraño” de sí misma. “Creo que me había metido o había permitido que otras personas me metieran en una caja extraña que no encajaba bien conmigo, donde no había vivido mi propia vida como yo misma“, sumaba.

