Meghan Markle vuelve a la TV: después de los rumores, se suma como jurado de MasterChef Junior Australia

Después de que el nombre de Meghan Markle circulara como una posible incorporación a The Gentlemen, la serie de Guy Ritchie para Netflix, lo cierto es que en principio la duquesa de Sussex prepara su vuelta a la pantalla con un proyecto ligado a uno de sus intereses más conocidos: la cocina.

Markle participará como invitada especial en la próxima temporada de MasterChef Junior Australia, que se emitirá por Network 10 en 2027. Allí acompañará a la chef Poh Ling Yeow y a los chicos que buscarán demostrar su talento entre hornallas, recetas y desafíos.

Meghan Markle y una nueva participación en la pantalla chica Jonathan Brady - Pool PA

La noticia estuvo envuelta en una confusión. El sitio australiano News.com.au, que adelantó su incorporación, la presentó como conductora del ciclo. Más tarde, People precisó que su intervención será como invitada especial, el mismo rol anunciado en las redes del programa.

Para Markle, la propuesta tiene un atractivo que también pasa por casa. “Me encanta cocinar con mis hijos”, expresó en el comunicado de la producción. Además, recordó con entusiasmo su experiencia anterior con el equipo y anticipó sus ganas de descubrir qué prepararán los participantes.

Un reencuentro en la cocina

La duquesa ya conoce la dinámica de la versión australiana del concurso. En abril, durante una visita al país junto al príncipe Harry, grabó una participación en MasterChef Australia que salió al aire a fines de julio.

Aquella aparición tuvo una escena familiar inesperada: Harry llamó por videollamada desde Canberra, donde se encontraba reunido con veteranos de guerra. Meghan lo saludó con un cariñoso “Hola, mi amor” y aprovechó para mostrarle los platos de los concursantes. La conversación fue breve, pero alcanzó para sumar un momento de complicidad a la jornada.

También dejó una buena relación con Yeow, quien celebró la posibilidad de volver a trabajar con ella. Según adelantó la producción, ambas acompañarán a los jóvenes participantes en esta nueva edición.

Se prevé que las grabaciones se realicen en Melbourne durante varias semanas. De acuerdo con The Times, Harry podría viajar con Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, aunque la familia todavía no habría definido esa posibilidad.

Qué pasó con la serie de Guy Ritchie

La confirmación llega después de varias semanas de especulaciones sobre una eventual participación de Markle en la tercera temporada de The Gentlemen. El 21 de agosto, Deadline publicó que la duquesa podía sumarse a la ficción de Netflix, una versión que rápidamente se propagó.

Sin embargo, tanto su entorno como fuentes de la producción rechazaron esa posibilidad. Personas cercanas a Meghan señalaron a The Telegraph que los rumores podían servir para promocionar la segunda temporada, estrenada en septiembre. Desde la serie, en cambio, respondieron que el proyecto no necesitaba recurrir a nombres famosos para atraer atención.

El anuncio del nuevo elenco, realizado el lunes 26 de octubre, terminó de despejar el panorama: Elijah Wood y Orlando Bloom figuran entre las incorporaciones; Markle, no.

Su agenda frente a cámara, de todos modos, sigue tomando forma. A las recetas y los encuentros de su serie de Netflix, Con amor, Meghan, se suma esta participación en Australia. El formato infantil tampoco le resulta ajeno: en 2016 fue jueza invitada de Chopped Junior, de Food Network.

Mientras queda pendiente el estreno de Close Personal Friends, la película en la que hizo un cameo interpretándose a sí misma, su próximo paso televisivo generó expectativa en sus seguidores.