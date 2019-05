Mercedes Funes, sobre su boda: "Queremos celebrar el amor"

Mercedes Funes y su pareja

28 de mayo de 2019

Mercedes Funes la rompe cada noche con su papel de Alicia, en Argentina tierra de amor y venganza y además recibe excelentes críticas por su interpretación en la obra Perfectos desconocidos. Todo parece indicar que es un gran año para la actriz, tanto en el ámbito laboral como en el personal porque sumado a estos desafíos acaba de confirmar los rumores de boda con su pareja, el periodista Cecilio Flematti.

"No es que no lo quise contar porque es algo para ocultar o porque me avergüenza, es que está en pañales por ahora, es muy nuevo. Yo estoy con tira y haciendo teatro; Flematti está grabando su programa, sería imposible organizar una boda ahora. Ya nos contactamos con una organizadora, pero no sabemos si va a ser este año o el que viene", confesó Funes en un móvil en Los ángeles de la mañana.

Así, la actriz que ya pasó por el altar junto a su colega Nicolás Vázquez , volverá a dar el sí. Los motivos que la llevaron a tomar esa decisión una vez más, son claros: "Soy una persona que no soy de dar muchas vueltas. Soy muy feliz de haberlo encontrado, me hace muy feliz, yo lo hago muy feliz, tiene un hijo que es como un hijo para mí con respeto a su madre, es una familia ensamblada que cuando se da de forma natural es mágico, queremos cerrar de alguna manera esto, como poner el broche de oro. Con las cosas malas que pasan en la vida cuando pasa algo bueno hay que estar contentos y celebrarlo".