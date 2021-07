La Voz: Mau y Ricky Montaner revelaron sus verdaderos nombres

Por más de que se adelante o se retrase el video que acompaña esta nota, no hay manera de saber o entender cómo se llegó al tópico de conversación sobre nombres, apellidos y afines, al punto de que Mau y Ricky terminaran revelando sus nombres completos.

A medida que en La Voz Argentina avanzan las audiciones a ciegas, está claro que en la mesa de edición han decidido mechar canciones con situaciones “íntimas” entre los jurados. También es evidente que de tanto artista amateur, el quinteto seleccionador tiene que alternar un poco para no decir siempre lo mismo.

Daiana Urban (o Dai Urban, tal su nombre artístico) llegó de Bariloche para tratar de encontrar su lugar entre los seleccionados, y aunque su versión de “Llueve sobre mojado” (tema de Fito Páez y aportes de Joaquín Sabina) no fue de las mejores, su naturalidad y simpatía alcanzó para que La Sole la salvara de volverse con las manos vacías.

Lo curioso de su sobrenombre, que al principio los cinco entendieron que era el de DNI, llevó a un ida y vuelta sobre apellidos maternos y paternos. “Como yo -dijo Ricky mirando a su padre-, que soy Ricardo Andrés Reglero Rodríguez Montaner Miranda”, para enseguida dar paso a su hermano: “Claro, como yo, Mauricio Alberto Reglero Rodríguez Montaner Miranda”. Mientras tanto, su progenitor sorprendido ponía en palabras la duda de toda la audiencia: “No entiendo por qué me lo aclaras a mí”. Nadie lo entendió.

Aunque el tema no daba para mucho más, Lali agregó lo suyo: “Mauricio Alberto me gusta porque es como de telenovela”. Y mientras La Sole también opinaba, Ricardo sumó: “Cuando nos preguntan por qué le pusimos ese nombre, yo decía: ‘Bueno, porque él quería llamarse así’”. Lo dicho, no es fácil de entender por qué se llegó a esa conversación. Ni para qué.

