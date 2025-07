Se filtró un video de Nico Vázquez muy cerca de una famosa actriz y compañera de elenco

A pocas horas de que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaran su separación en redes sociales, un video filtrado por la cuenta de X de LAM (América TV) despertó los rumores de terceros en discordia. En la grabación de apenas 14 segundos se lo ve al protagonista de la obra teatral Rocky bailar muy acaramelado con su compañera de elenco, Mercedes Oviedo.

En la grabación que captó una persona desde la barra del bar de Palermo en el que se encontraban, se ve el momento en que Nico levanta en sus brazos a la actriz y, entre risas y miradas cómplices, los dos se dicen cosas al oído, se abrazan y se agarran de la cara. A su vez, de fondo suena la canción "El amor de mi vida" de María Becerra y Los Ángeles Azules.

Nicolas Vazquez fue captado bailando acaramelado con Mercedes Oviedo

Este video rápidamente fue tema de debate en Pasó en América, el ciclo que conducen Sabrina Rojas y Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli. Allí, Natalie Weber reveló que una productora le escribió en ese instante para decirle que Accardi no estaba enterada de aquellas imágenes. “Gimena no sabía nada. Por eso, tal ilusa, hizo un posteo diciendo que no había terceros. Es más, por eso le ponía likes a Mercedes Oviedo. Tampoco sabía de la existencia del video", expresó la panelista.

Tanto la información como las imágenes dejaron sorprendidos a todos en el piso de América TV, pero también en redes sociales, donde muchos fulminaron a Nico Vázquez y a su colega. “Prefiero que me arranquen los ojos antes de ver un video de mi ex de veinte años con otra balilando EL AMOR DE MI VIDA”; “No son todos iguales, son uno peor que el otro. Fin del comunicado” y “Era menos doloroso que te arranquen el corazón con las manos”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de X.

Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo comparten elenco en Rocky (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Un dato que no pasó desapercibido por algunos curiosos es que, al anunciar el lanzamiento de la obra teatral, Nico decidió publicar una foto en su cuenta oficial de Instagram en primer plano con Mercedes Oviedo. Al pie de la publicación escribió: “¡Mi felicidad! Lo más lindo de este camino es compartirlo con personas que, además de ser talentosas, son grandes compañeros. Porque más allá de lo profesional, lo que realmente hace la diferencia es la calidad humana, el respeto y el amor por lo que hacemos. ¡Que equipazo se armó! Prepárense para ver un espectáculo teatral único. Será lo más fiel a la película. ¡Será épico!#Rocky".