Qué dijo Nico Vázquez tras confirmarse la infidelidad de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez decidió hablar públicamente con los medios de comunicación luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad, en un encuentro con periodistas donde se mostró visiblemente afectado. “Ella va a ser mi familia siempre”, aseguró.

El actor expresó que tenía “la necesidad de atenderlos (a los periodistas)” debido a que la situación era “obvia y de público conocimiento”. Además, mencionó que Gimena ya había “elegido dar la versión” de los hechos y él quería acompañarla.

Nico Vázquez habló luego de que Gime Accardi confirmara la infidelidad

¿Cuál es el estado actual de la relación con Gimena Accardi?

El actor confirmó que están en proceso de divorcio. “Nos estamos divorciando, esa es la verdad. Siento que es lo más sano”, afirmó. De esta manera, descartó cualquier posibilidad de reconciliación como pareja en el futuro.

Sin embargo, negó que la infidelidad fuera la única razón del quiebre. “No quiero echar la culpa de esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos”, explicó y agregó que la relación venía mal “hace mucho tiempo”.

Además, se mostró comprensivo y elogió la valentía de Accardi. “No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles”, sostuvo. Aunque le dolió verla “partida” por la situación, entendió que era “la necesidad de ella de aclarar con quién no fue”.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez

Incluso, admitió que su relación no era perfecta, a pesar de lo que muchos pensaban. “Nos pasan las mismas cosas y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento, y así todo, las hemos enfrentado y siempre las hemos superado con amor”, dijo. Recalcó que venían “peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años y tantas cosas vividas”.

A pesar del divorcio, enfatizó que Gimena será siempre una parte fundamental de su vida. “Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia”, aseguró y compartió un momento íntimo: “Hoy nos dábamos un abrazo y decíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre, no nos amamos como pareja”.

Consultado sobre el video que lo mostró cerca de Mercedes Oviedo, Vázquez explicó por qué no salió a decir nada: “Me quedé quieto. La verdad, no la pasé bien porque estaba haciendo un duelo, el cual sigo haciéndolo, pero sobre todo ahí estaba en carne viva”. Y sumó que ese día en el que fue grabado el clip bailó “con todas las compañeras, con todos los compañeros”.

Nico Vázquez confirmó su divorcio de Gimena tras 18 años juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

¿Cuál fue evento que comenzó a debilitar la pareja?

El actor mencionó el derrumbe en Miami de junio de 2021, en el que escaparon por poco con Gimena de un trágico accidente. “Para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. Estuvimos al borde de la muerte”, expresó y reflexionó que, en lugar de fortalecer el amor, ese evento los llevó a “sostenerse”, y cuando “deja de crecer el amor o la admiración”, que es lo que tenían hasta ese hecho, “llega un momento que sucede lo que sucede”.

Por último, Nicolás Vázquez concluyó: “Es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos y tenemos que entenderlo y no tenemos que juzgar tanto”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.