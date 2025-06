Los 40 de Gimena Accardi. Todas las fotos de la divertida fiesta que organizó con Nico Vázquez y amigos famosos

La cita fue en Kona Corner, el restaurante de comida japonesa fusión ubicado en el barrio de Belgrano. Todo fue pensado como una reunión tranquila, pero como según contó Gimena Accardi entre risas “pasaron cosas y se nos fue de las manos”. La actriz celebró con una divertidísima fiesta –organizada por la agencia Jecan– la llegada de los 40, acompañada de su marido Nicolás Vázquez y amigos. “Me siento en mi mejor momento. Más fachera ahora que a los veintipico y también más sabia, aunque mucho más irritable y harta, pero llena de experiencias de película. No me quedo donde no quiero estar, ni oigo al que no quiero escuchar, no pierdo tiempo”, aseguró Gimena en plan balance de vida.

Gimena y Nicolás se divirtieron a lo grande con el karaoke.

Entre los invitados estuvieron Lali Espósito, Adrián Suar, Emilia Attias, Benjamin Rojas, Cande Vetrano, Julieta Nair Calvo y Mery del Cerro, que disfrutaron de algunas delicias como tartar de trucha, gyozas y piezas de sushi. La torta de chocolate era by Narda Lepes. Además de mucho baile, también hubo karaoke.

El abrazo con su gran amiga Cande Vetrano.

Nico posa con Benjamín Rojas, muy amigo y compañero de varias temporadas de teatro.

Gimena posa con su cuñada, Soledad Vázquez.

Lali Espósito, quien llegó acompañada de su novio Pedro Rosemblat, estuvo muy divertida.

la cumpleañera en plan mesera sirviendo a Adrián Suar. Detrás de ellos, el guionista y escritor Leandro Calderone.

Mery del Cerro y Lali Espósito, amigas de toda la vida.

Julieta Nahir Calvo también fue de la partida.

La anfitriona de la noche y Emilia Attias a puro baile.

Mery del Cerro y Meme Bouquet, que coordinaron sus looks en negro, íntimos de Gimena.

Pedro Rosemblat, Lai Espósito y Cande Vetrano.

Suar y la cumpleañera se animaron al baile.