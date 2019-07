La mediática panelista confirmó un rumor que la acerca aún más a su actual pareja Crédito: Instagram

Los rumores comenzaron a sonar en Intrusos y, horas después, la confirmación llegó en la voz de Micaela Viciconte en Incorrectas: la mediática panelista y su novio, Fabián "Poroto" Cubero acaban de dar un paso más en su relación.

"Firmamos el certificado de convivencia, por consejo de mi abogado César Caroza. Fue ante un escribano. Vivimos juntos desde hace un tiempo y estamos rebien. Nadie opaca al otro; si a el otro le va bien, nos ponemos contentos"; reveló al inicio del programa conducido por Moria Casán.

La pareja decidió tomar esta decisión en un momento en el que sus nombres volvieron a estar en el candelero luego de que la ex del futbolista, la modelo Nicole Neumann, revelara en los medios que el padre de sus hijas, Indiana, Alegra y Siena, la tiene bloqueada en el WhattsApp.

Horas entes de que Viciconte diera a conocer su nueva "situación", en la pantalla de América pusieron al aire una entrevista a Neumann en la que se arrepentia de haber hecho público que, desde hace un tiempo, con su ex sólo se comunican a través de sus abogados.

"Tuve una semana movida. Lamentablemente, a veces, después de que escucho muchas cosas, digo más de lo que quisiera. Se me escapa", había aclarado la modelo. También en Intrusos, Viciconte salió a responderle: "A nosotros nos llegó la cautelar diciendo que no podíamos hablar y me callé la boca. La cumplí". Y agregó, entre risas, que tiene una cintita roja contra las malas energías y la envidia en el tobillo, pero en cualquier momento va a aparecer "toda vendada".