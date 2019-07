Mientras la modelo se arrepintió de haber contado que el padre de su hija la tiene bloqueada en WhatsApp, la panelista salió a defender a su pareja Crédito: Instagram

19 de julio de 2019 • 15:20

Después de que Nicole Neumann asegurara que estaba arrepentida de haber contado que su ex marido, Fabián "Poroto" Cubero , la había bloqueado en WhattsApp, Micaela Viciconte -la actual pareja del futbolista- aseguró: "Hay ve ver si es cierto o no".

Fue en Intrusos, un rato más tarde de que la producción asegurara que Cubero y Viciconte firmaron la unión convivencial y pusiera una nota en la que Nicole asegurara: "Tuve una semana movida. Lamentablemente, a veces, después de que escucho muchas cosas, digo más de lo que quisiera. Se me escapa".

La rubia modelo volvió a confirmar que su exmarido y padre de sus hijas -Indiana (10), Alegra (8) y Siena (6)-, la tiene bloqueada, que se comunican a través de sus abogados y que desde que se separamos "las vacaciones de las chicas" siempre son con ella".

"Fabi es una persona familiera. Lo sacaron de contexto", aseguró Viciconte en defensa de su pareja y para apuntar que no lo hacía como un tiro de elevación contra Nicole. Incluso apuntó: "A nosotros nos llegó la cautelar diciendo que no podíamos hablar y me callé la boca. La cumplí". Y agregó entre risas que tiene una cintita roja en el pie, pero que en cualquier momento se va a vendar toda.