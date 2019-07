Nicole Neumann contó que Fabián Cubero la tiene bloqueada en WhatsApp

La modelo aseguró que su ex la "castiga" por haber truncado el proyecto de familia que él tenía 03:43

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019 • 13:51

"Soy una persona muy familiera. Nunca me gustó la idea de viajar sin mis hijas porque son chiquitas", aseguró el futbolista Fabián Cubero en una nota, despertando el enojo y las risas irónicas de Nicole Neumann , la madre de sus hijas Indiana (10), Alegra (8) y Siena (6).

"¿No se fue a Disney sin ellas veinte días? Me perdí el cuento", contestó la modelo desde el panel de Nosotros a la mañana, en referencia al último viaje que el futbolista hizo con su actual pareja, Mica Viciconte.

"Cuando la otra persona conoce tu punto débil, y en mi caso tiene que ver con mi niñez, la maternidad. Saben hacerte doler y apuntan ahí. Ya estoy acostumbrada. Son tres años de lo mismo", se quejó Neumann sobre las palabras de su exmarido.

Luego, dio pistas de lo que espera de una relación amorosa: "Quiero sentir admiración por la otra persona. Sino, no soy feliz... No quiero ser independiente, quiero tener una pareja donde esté enamorada de esa persona y admirarla. Sino, lamentablemente, no puedo seguir un vínculo".

"Yo en su momento lo dije: se me acabó el amor y decidí terminar con eso. Me dolió y me frustró un montón tener que terminar con familia, pero más infeliz sería quedándome en un lugar donde no soy feliz", apuntó sobre el final de los 11 años de relación con el jugador de Vélez.

"Nunca imaginamos que íbamos a terminar así. Es un castigo eterno por haber truncado el proyecto de familia", reflexionó Neumann, para después detallar: "Quisiera tener un trato cordial en él para poder hablar los temas cotidianos de nuestras hijas, pero me tiene bloqueada en WhatsApp. Nos manejamos con los abogados"