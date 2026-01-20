Las fotos de Fabián Cubero y Mica Viciconte de vacaciones familiares en República Dominicana

Fabián Cubero y Mica Viciconte eligieron República Dominicana como destino para disfrutar de unas vacaciones familiares y compartieron parte de esa experiencia a través de las redes sociales.

El exfutbolista publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que permitieron ver cómo transcurrieron los días de descanso junto a Viciconte y su hijo Luca. Al viaje también se sumaron Indiana y Sienna, las hijas de Cubero fruto de su relación con Nicole Neumann.

Fabian Cubero en sus historias de Instagram junto a Mica Viciconte. (Foto: @fabiancuberooficial)

En las fotos que subió Cubero se destacaron paisajes tópicos del Caribe: playas de arena clara, mar calmo y vegetación tropical. En varias postales se los pudo ver relajados, con ropa de verano y en un entorno pensado para el descanso. Las imágenes reflejaron un clima distendido, lejos de la rutina diaria y de los compromisos laborales que ambos mantienen durante el año.

Los look de noche en el Caribe

En una de sus historias, el exfutbolista mostró su look para la noche, donde se lo ve vestido completamente de blanco y de accesorio un reloj de oro. “Listo para la cena”, agregó en sus historias de Instagram. En otra imagen se mostró junto a Luca, en un retrato de padre e hijo, posando listos para disfrutar de la noche caribeña.

Fabian Cubero en sus historias de Instagram listo para una cena en República Dominicana (Foto: @fabiancuberooficial)

Fabián Cubero junto a su hijo Luca en República Dominicana (Foto: @fabiancuberooficial)

También hubo espacio para retratos grupales, donde se los vio compartiendo distintos momentos del día, desde caminatas al aire libre hasta instancias de descanso dentro del complejo donde se hospedaron. En una de las historias la familia se mostró arreglada y sonriente.

Fabián Cubero y Mica Viciconte en familia en República Dominicana (Foto: @fabiancuberooficial)

El álbum virtual incluyó además imágenes tomadas en espacios comunes del resort, como piscinas y sectores recreativos. Entre las postales se mostró el entorno pensado para disfrutar en familia, cerca de la playa y el sol.

En otra de sus historias, el exfutbolista se mostró acostado en una reposera, relajado y disfrutando de la sombra, mientras toma mate: un infaltable durante las vacaciones.

Fabián Cubero tomando mate en República Dominicana (Foto: @fabiancuberooficial)

Mica Viciconte, por su parte, también replicó algunas de las postales en sus historias de Instagram. En una de ellas compartió una imagen de su hijo Luca mientras comía una galletita. La modelo aprovechó para sacarle una foto y así captar el momento de disfrute. “La felicidad ante todo!”, escribió.

Mica Viciconte mostró una imagen de su hijo Luca durante sus vacaciones en República Dominicana (Foto: @micaviciconte)

Las publicaciones dejaron ver la dinámica cotidiana del grupo durante las vacaciones. Cubero y Viciconte dejaron constancia de una pausa en su agenda habitual y de un viaje marcado por el descanso y la convivencia. Las fotos funcionaron como una ventana a sus días en República Dominicana.