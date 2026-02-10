Mica Viciconte y Fabián Cubero contaron intimidades de su relación y explicaron por qué no se dicen “te amo”

Corría 2017 cuando, tras separarse de Nicole Neumann, madre de sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna, Fabián Cubero comenzó una relación con Micaela Viciconte. Lejos de mantener un perfil bajo, ambos defendieron su noviazgo con uñas y dientes y se convirtieron en una sólida pareja que ya lleva ocho años de relación, un hijo en común y una gran familia ensamblada. Así como no suelen tener inconvenientes en pronunciarse en voz alta sobre los conflictos con la modelo, tampoco se silencian en lo referido a su intimidad como pareja. En una reciente entrevista revelaron que entre ellos hay una frase que está totalmente prohibida. ¿Cuál? “Te amo”.

“Yo no digo ‘te amo’”, admitió Mica Viciconte durante su visita al programa de streaming de Telefe Ferné con Grego. Para ella esas palabras, que reflejan el más profundo de los sentimientos hacia otra persona, no forman parte de su vocabulario, por lo menos en las conversaciones que tiene con su pareja.

Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzaron su relación en 2017 (Foto: Instagram @micaviciconte)

“A mi hijo le digo ‘te amo’, pero me pasa que, en general, en las relaciones anteriores, yo decía ‘te amo’ y también me lo decían y después tenía unos cuernos que no podía pasar por la puerta”, explicó la influencer. “Me quedó esa sensación y a veces prefiero más los hechos que las palabras. Que me digas ‘te amo’ o me traigas flores y después estés chamuyando a otra, no me sirve”, expresó con la brutal honestidad que la caracteriza.

Si bien en ningún momento puso en duda sus sentimientos hacia Cubero, aseguró que para ella el amor se demuestra en gestos, no en palabras: “No siento que tenga que decirle lo que siento por todo lo que pasamos. Tuvimos un hijo, hace ocho años estamos juntos, ya está”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero con Luca y Sienna, Allegra e Indiana, las hijas del exbutbolista con Nicole Neumann Instagram @micaviciconte

Por su parte Fabián Cubero, que estaba a su lado, indicó que, a partir de esta actitud, tuvo que cambiar algunas cosas, entre ellas disminuir un poco el romanticismo. Recordó que en el inicio de su relación decidió sorprender a Viciconte en su casa con un ramo de flores. Sin embargo, el que se llevó la sorpresa fue él.

“Yo vivía sola y cayó de sorpresa a mi departamento. Golpeó la puerta, pero con un ramo de flores. ¿Y si yo me estaba depilando y cae justo? No me gusta. Lo eché, le dije que no“, recordó la influencer sin ocultar el malestar que le generó la situación. “El romanticismo al tacho, era un re lindo gesto”, exclamó el exfutbolista. Incluso insistió en que es una persona cariñosa con sus hijas y con su madre, pero que con su novia aprendió a omitir ciertos comentarios. Por su parte ella, que además remarcó que no le gustan los piropos, aseguró que se puso más contenta cuando recibió de su parte flores artificiales, las cuales todavía conserva en su casa.

El 6 de mayo de 2022, Cubero y Viciconte le dieron la bienvenida a Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Durante la entrevista con Grego Rosello, la pareja también habló de cómo decidieron ser padres. “La relación podía no funcionar, pero yo no iba a estar con alguien que capaz ya tenía tres hijas y no quería tener más porque mi idea era ser madre, entonces no iba a perder tiempo”, explicó Viciconte. Si bien lo hablaron mucho, mientras él lo postergaba, ella quería poner una fecha. A cuatro años de iniciar la relación, le dijo que estaba lista.

Mica Viciconte y Fabián Cubero contaron cómo decidieron convertirse en padres de Luca

“Me dijo ‘bueno, sí, en diciembre’, y lo hablé en enero. Era en una cena en un restaurante. Era como un acuerdo, un contrato peleando el presupuesto”, dijo la influencer. Mientras él propuso septiembre, acordaron empezar a buscar en abril de 2021. “Parece que estuvieras hablando con una inmobiliaria para ver si te mudás o no”, comentó Roselló al escuchar la historia. Durante un viaje a las Cataratas del Iguazú quedó embarazada y el 6 de mayo de 2022 nació Luca.