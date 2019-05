Nicole Neumann quiere ponerle un punto final a sus diferencias con Cubero respecto a la exposición de sus hijas

Tras una medida cautelar Fabián Cubero y Mica Viciconte no pueden subir imágenes o hacer referencia en las redes sociales a las hijas del futbolista y la modelo Nicole Neumann . En caso de hacerlo, deberán pagar 500 mil pesos de multa. "Anoten, callen, respeten y a mí no me busquen por que no hablo más del tema. Gracias", pidió la panelista de Nosotros a la mañana, el programa de eltrece.

Nicole hizo su descargo en las redes sociales, tras la repercusión que generó la medida judicial. "No quiero armar un circo de lo que está pasando adentro de una familia. Es un tema muy delicado, no es un juego. Es de mi familia y están mis hijas involucradas en el medio", argumentó la conductora respecto de su decisión de no querer hablar más del tema a partir de ahora.

Nicole Neumann no quiere hablar más sobre el bozal legal que le impuso a su ex 04:37

Tras la problemática relación de Nicole Neumann con la actual pareja de Fabián Cubero, la modelo decidió recurrir a la Justicia. "Lo que estoy pidiendo es resguardar la intimidad de mis hijas, así que no tengo nada para decir", señaló. Luego, confirmó que la medida cautelar ya está activa y remarcó: "Ya se habló con las abogadas y nadie más va a hablar a nivel público y quedará todo en la intimidad de la familia. Esperemos que se resuelva todo como corresponde", finalizó.

