Mica Viciconte, contra Nicole Neumann: "Estos videos se exponen por algo"

Micaela Viciconte se refirió a la publicación de una cámara oculta que Nicole Neumann le hizo a Fabián Cubero Crédito: Instagram

20 de agosto de 2019 • 20:06

Nicole Neumann volvió a sumar otro capítulo en su guerra contra Mica Viciconte y Fabián Cubero: ayer se desató otro escándalo cuando se hizo pública una cámara oculta que le realizó a su ex, como una forma de demostrar que no sabe dónde viven sus tres hijas en común cuando no están con ella. Según puede verse en el video, el portero del edificio en que el futbolista acaba de mudarse junto a su novia no le dio ninguna información y, para colmo, Nuemann se enteró después que sus hijas habían estado un par de horas encerradas en un auto, mientras su padre entrenaba.

Tras publicar una serie de mensajes en su cuenta de Instagram, Mica Viciconte habló esta tarde en Incorrectas y dio su versión de los hechos: "Fabi se operó el miércoles anterior de la rodilla y no puede manejar por 10 días. Como no tengo auto, me prestaron una camioneta y lo llevé todos los días al entrenamiento. No tengo que justificarme, pero no puedo creer la locura que hay en exponer ciertas cosas", indicó. "Hay una cautelar por lo cual nadie puede hablar pero estos videos se exponen por algo. Me preocupa la situación".

"Es grave que salga un video mostrando la dirección de mi casa. Lo que no me parece grave es esperar en un auto un par de horas y con la libertad de bajar o subir. Lo hice muchas veces. Yo lo llevé a Fabi a entrenar y lo esperé. Es una villa olímpica, donde está lleno de canchas, hay lugar para estar, y todas las veces que fui lo esperé y me quedé en el auto porque él está laburando y me incomoda molestar. No me jode esperar. Incluso bajo al baño, y voy al que está más lejos. Es su lugar de trabajo. Como está en recuperación, entra en un horario pero no se sabe cuándo sale. Puede terminar pronto o no. Yo estaba en el auto. A Fabi lo llevé yo. No puedo hablar del llamado", siguió explicando Viciconte.

También dijo que habló con su abogado, César Carozza, quien le dijo que se quedara tranquila: "El abogado me dice que estoy haciendo las cosas bien, que no me estoy metiendo. Aprendí a callarme, a no decir más nada. No está bueno, porque cada uno debería poder expresarse y decir lo que quiere. Pero no hablo más y respeto. Puedo tener errores, pero aprendí mucho en este tiempo y hago las cosas con amor", señaló. "Hace unos meses le pedí a Fabi que ningún tercero arruine lo nuestro. Y desde entonces no hablamos más. Seguimos nuestra vida y listo. Me molestaba cuando, al principio de la relación, decían que yo estaba por interés. No estaría por interés con nadie y menos con alguien que viene con un paquete tan grande", cerró la panelista.