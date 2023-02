Michael B. Jordan reveló la conmovedora enseñanza que le dejó Chadwick Boseman: “Estamos unidos para siempre”

escuchar

Hay encuentros fortuitos que terminan marcando vidas. El de Michael B. Jordan y Chadwick Boseman, evidentemente, fue uno de ellos, o al menos eso dio a entender el protagonista de Creed III en una reciente entrevista. “ Estamos unidos para siempre ”, expresó, sobre su compañero de elenco en Pantera Negra, fallecido el 28 de agosto de 2020, a los 43 años

“Hubo un momento muy preciso durante la gira de prensa del film que recuerdo perfectamente: estábamos entre bastidores, en Londres, y nos preparábamos para ver Pantera Negra juntos por primera vez”, comenzó rememorando el actor, de 36 años, en el programa televisivo The View. “ Fue allí cuando nos miramos como diciéndonos: ‘Estamos conectados por el resto de nuestras vidas’. Solo recuerdo estar sentado allí y tener una conexión real muy, muy fuerte, un momento real, con él ”, agregó.

Los actores en una de las escenas de Pantera Negra

El intercambio se produjo antes de que Boseman le revelara a sus compañeros actores y al equipo de Pantera Negra que estaba enfermo, explicó Jordan. El actor falleció tras una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon que decidió afrontar en el más estricto silencio.

“ Obviamente, yo no sabía nada en ese momento, no tenía idea de lo que estaba padeciendo Chadwick. Por eso, cuando la enfermedad se desarrolló de la manera en la que lo hizo y desafortunadamente lo perdimos, realmente ese momento me quedó grabado para siempre ”, expresó el actor.

Jordan recordó, además, que Boseman “guardó el secreto” de su enfermedad “durante tanto tiempo” y que mientras luchaba contra el cáncer se mostró en todo momento como “un gran trabajador” que “nunca dejó de afrontar sus obligaciones laborales hasta el último momento de su vida”, algo que Jordan consideró que representaba una inspiración para todos aquellos que lo rodeaban, él incluido.

“Eso es lo que nos dejó: cada momento que tengas, aprovéchalo al máximo”, afirmó. “La vida es corta: tenés una cantidad limitada de tiempo para compartirlo con las personas que amás y para poder hacer las cosas que te encanta hacer. Así que hacé que valga la pena. Ese es el mensaje que desde ese momento llevo conmigo a medida que avanzo”.

Este año Jordan volvió a interpretar a Erick “Killmonger” Stevens en una especia de cameo sorpresa en la secuela de la película que compartió con Boseman, Wakanda Forever, en la que, además, se le rinde un sentido homenaje al rey T’Challa, el personaje del desaparecido actor. Antes del estreno, Jordan le contó a Vanity Fair lo difícil que fue afrontar la muerte de su colega. “Nuestra relación fue muy personal y tuvo muchos momentos grandiosos, algunos que no pude apreciar ni comprender completamente hasta después de su inesperada y dolorosa muerte”, indicó. Y sumó: “ Desearía haber tenido más tiempo para que nuestra relación evolucionara, creciera, se volviera aún más cercana y más fuerte ”.

Chadwick Boseman Invision

“Obtuvimos una dosis concentrada de Chadwick. Hizo más en sus 43 años de vida que la mayoría de las personas, aun teniendo vidas mucho más largas”, continuó Jordan. “Y estuvo aquí durante el tiempo que se suponía que debía estar... Y su presencia en este mundo tuvo su impacto y dejó un innegable legado. Eso quedó claro con la abundancia de amor que ha recibido de personas de todo el mundo. Nuevas generaciones de niños posaron su mirada en él y muchos niños por venir lo seguirán haciendo. Es increíble”, reflexionó. Y finalizó: “ Por todo eso, perderlo fue… Sí, hombre, me dolió. Me dolió mucho. Eso es probablemente lo que más me hizo llorar este año “, agregó el actor.

La historia entre los dos actores comenzó de manera extraña: antes de compartir elenco en Pantera Negra, los dos interpretaron el mismo papel, pero en distintos momentos de su vida, en la serie All My Children. En 2019, al reflexionar sobre el vínculo que supieron compartir, Boseman le dedicó un mensaje a su colega por su cumpleaños: “¡Qué viaje hemos compartido! Feliz cumpleaños, hermano”.

LA NACION