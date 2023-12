escuchar

En 2016, la vida de Luisana Lopilato y Michael Bublé sufrió un fuerte cimbronazo después de que Noah, el hijo mayor de la pareja, fuese diagnosticado con hepatoblastoma, un tipo raro de cáncer de hígado que finalmente pudo superar. Esta semana, el cantante canadiense recordó ese duro momento y explicó por qué a partir de ese momento su vida cambió para siempre.

En una entrevista concedida al podcast Diary Of A CEO el cantante reveló: “El diagnóstico de cáncer de mi hijo sacudió mi mundo. Me quitó la venda de los ojos. Fue un mazazo para mi realidad: nunca volveré a estar libre de preocupaciones en mi vida, y eso está bien ”.

Michael Bublé junto a su hijo mayor, Noah Grosby Group - AKM GSI/The Grosby Group

“Es un privilegio para mí existir y el dolor, el miedo y el sufrimiento que conlleva ese tipo de cosas son parte de esta vida”, indicó. Luego, brindó más detalles de cómo vivieron el proceso puertas adentro. “Cuando sucedió, yo estaba pasando por una crisis. No creo que tuviera mis prioridades claras en ese momento. Mi familia siempre fue un amor, no creo que fuera un tipo terrible, pero tenía puestas anteojeras. Mi carrera, mi ambición eran prioritarias. ‘¿Cómo puedo convertirme en el más malo, el más grande, el mejor?’, pensaba. Quería más ego, más poder ”, se sinceró.

“Es como si hasta ese momento mi vida hubiese estado detrás de una cortina, como si hubiese tenido un filtro. Y en el momento en que dijeron: ‘Esto es lo que está pasando’, la realidad me golpeó muy fuerte: el filtro desapareció, en un segundo”, señaló. Y recordó: “Entonces, dije: ‘Ok, esto es todo. Esto es la vida. Esto es lo importante’. En realidad, no es que lo haya pensado: no hubo tiempo para procesarlo, simplemente sucedió”.

“Recuerdo cerrar los ojos y decirme a mí mismo: ‘si salimos de esto, viviré una vida diferente, una vida mejor’. Y lo hice, me hice esa promesa en un momento y la cumplí”, aseguró.

Michael Bublé y Luisana Lopilato tienen cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo Instagram: @luisanalopilato

Cuando en 2016 se confirmó la noticia de la enfermedad de Noah, sus padres se abocaron por completo a su cuidado y recuperación. La familia se mudó entonces a Los Ángeles para acompañarlo durante el tratamiento de quimioterapia en una clínica de esa ciudad.

Tras conocer el duro diagnóstico, el cantante fue quien se encargó de comunicar la noticia públicamente y de despejar las dudas sobre el mal que enfrentaba el pequeño. “Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor Noah, quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos. Siempre hemos hablado mucho sobre la importancia de la familia y el amor que tenemos por nuestros hijos. Luisana y yo vamos a dedicarle todo nuestro tiempo y atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, suspendiendo nuestras actividades profesionales por ahora . Durante este difícil momento, les pedimos que oren por él y que por favor respeten nuestra privacidad. Tenemos un camino largo por delante y esperamos que con el apoyo de nuestra familia, amigos, fans alrededor del mundo y nuestra fe en Dios podamos ganar esta batalla”, rezaba el comunicado que difundía la familia para evitar especulaciones y compartir el duro momento que atravesaba.

La familia completa participó en un videoclip de la canción "I'll Never Not Love You" del crooner canadiense

En 2017 fue la actriz argentina la que comunicó con gran alegría que su hijo estaba libre de cáncer . Si bien hizo referencia al gran éxito que fue el tratamiento y la operación a la que fue sometido, esta enfermedad requiere un período determinado para hablar de una curación. Tiempo después, su marido terminó por confirmar la feliz noticia. Hoy, a los 10 años, Noah se encuentra bien de salud y disfrutando de su vida como cualquier niño. Además de Noah, Lopilato y Bublé son padres de Elías, Vida y Cielo.

A finales de marzo de 2021, Luisana publicó una foto de una caminata junto a Noah. “Date con mommy [cita con mami], así lo llamamos. Nuestro momento favorito de la semana. Después de tantas cosas vividas, no puedo creer estar caminando al lado de él ”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. “Nuestro espacio a solas. Nadie nos mira, nadie nos escucha, solo nos reímos, hablamos y compartimos sueños que queremos cumplir juntos. Así es él: pura vida, pura pasión, puro amor”, cerró en el mensaje que acompañó la imagen de madre e hijo caminando de regreso en la ciudad en la que residen, Vancouver, en el extremo occidental de Canadá.

