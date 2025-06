Midnight Generation visita por primera vez la Argentina: cuándo y dónde serán sus shows

A la ya cargada agenda de eventos musicales de este 2025 se sumó un nuevo show: Midnight Generation, la famosa banda mexicana de pop-funk, anunció su desembarco en la Argentina con una serie de recitales en Buenos Aires, Mendoza y Rosario y que tendrán lugar el próximo septiembre. Será la primera vez que el grupo toque en suelo argentino.

Midnight Generation debutará en la Argentina en Niceto Bar Prensa

Con una original propuesta visual y sonora, Midnight Generation se presentará el 10 de septiembre en Niceto Club, en la Ciudad de Buenos Aires, y las entradas se pueden conseguir a través de la web Passline. El 11 de septiembre estarán en Nido Club, en la ciudad de Mendoza. Para ese show, las entradas se compran en el sitio Entrada Web. El último show de los mexicanos en el país será el 13 de septiembre en La sala de las artes de Rosario. Para esa fecha los tickets se pueden adquirir en la página Entrada Play.

Midnight Generation nació en 2015 en Chihuahua. Integrada por Fernando Mares, Luis Carlos Balderrama, Diego Bustillos, Samuel Márquez, Carlos Amaya, la banda logró crear un concepto de música propio que los llevó a convertirse en un éxito y a trascender las fronteras. El primer EP del grupo llegó ese mismo año con el título Funk your bones. En 2015 sacaron Funk your bones (side b) y en 2020 lanzaron Odyssey; luego Afterlife; y recientemente estrenaron Tender Love. De este último trabajo se destaca su sencillo “Don’t Wait Up For Me”, que ya acumula millones de reproducciones.

Conocidos por su estilo diferente, por sus letras en inglés y su música suave, Midnight Generation ganó popularidad en los últimos cuatro años. Sus canciones los llevaron a recorrer algunos de los escenarios más icónicos de México y América Latina: realizaron dos shows consecutivos en el Foro Indie Rocks, en el Teatro Metropolitan y el Auditorio BB en la Ciudad de México, también se presentaron en Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Chihuahua.

En el plano internacional, Midnight Generation tocó en Estéreo Picnic (Colombia), Timeless Festival (Barranquilla),Corona Sunsets (República Dominicana), Quito Fest (Ecuador), Veltrac Festival (Perú), SoloFest (República Dominicana) y LAMC (NYC). También se presentaron en varios de los más destacados festivales internacionales como el Lollapalooza de Berlín, de París y de Chicago, y fueron teloneros de Katy Perry durante su visita a México.

Midnight Generation, la banda mexicana que trascendió las fronteras Prensa

Liderados por el vocalista Fernando Mares, colaboraron y tocaron en conciertos de otros músicos como ZHU, Polo&Pan, Sticky Fingers y Chromeo. Así, consolidaron aún más su posición como artistas emergentes dentro del panorama musical internacional.

Con un sonido inconfundible y una presencia en constante crecimiento en el escenario global, Midnight Generation emerge como una banda innovadora de la escena mexicana.