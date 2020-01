El humorista habló de los deportes violentos, en los últimos días muy cuestionados a partir del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Fuente: Archivo

El asesinato de Fernándo Báez Sosa en Villa Gesell puso en tela de juicio el rol de los deportes de impacto en algunos episodios de violencia. En los últimos días, varias figuras opinaron sobre el tema, cuestionando los rituales de algunos deportes, como el rugby. "Como sociedad, deberíamos replantearnos como afectan a los jóvenes deportes cargados de tanto impacto físico y violento como el Rugby, el boxeo, el fútbol americano o las MMA", escribió Luli Salazar en Twitter.

Ahora fue Migue Granados quien utilizó sus redes sociales para referirse al tema. "Si sos de esos que les gusta salir y agarrarse a trompadas, por favor dejame de seguir. Y en lo posible matate", comenzó humorista. Luego, añadió: "Perdón. Pero no me gusta el boxeo ni la gente que lo disfruta. Ni la UFC. Ni nada que tenga violencia física, aunque sea un deporte con reglas y principios. Me chupa un huevo. Todo eso te deja manija de más violencia si sos un pelotudo que tiene los cables mal pacheados".

Además de la respuesta de varios usuarios que intentaron subrayar las reglas del boxeo como disciplina deportiva y sus valores, Andrés Calamaro decidió responder al tuit del conductor de radio. "Amigo ... escribir de forma 'violenta' también computa como dudoso -pero comportamiento- 'violento'", disparó el músico.