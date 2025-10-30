Las polémicas de que dejó el anuncio de los nominados a los Martín Fierro de streaming: cruces, indignados y olvidados

No pasaron ni 24 horas desde el anuncio de los nominados a los Martín Fierro de streaming y las polémicas ya están en boca de todos. Ayer la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer el nombre de quienes buscarán el próximo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires quedarse con una de las preciadas estatuillas doradas y los conflictos comenzaron a brotar. Del tenso cruce entre Luis Ventura y Migue Granados a la indignación de Diego Poggi, los primeros conflictos que desató la previa de la entrega.

El enojo de Occhiato y la furia de Ventura

Migue Granados, en medio de la polémica por los Martín Fierro de streaming

El motivo de la primera controversia de los Martín Fierro de streaming fue el anuncio de las nominaciones y el blanco de todos los enojos fue Migue Granados, el líder de Olga, el canal elegido para la transmisión del evento. En esta oportunidad, la idea era que todas las señales revelaran juntas a los candidatos. Antes del anuncio, Nico Occhiato se enojó porque Luzu quedó afuera y Luis Ventura se enfureció porque nadie le mostró la lista de nominados antes de hacerla pública.

Según contó Ángel de Brito, la señal de Occhiato no había confirmado su participación. El conductor, por su parte, aclaró que en realidad no fue informado a tiempo sobre la convocatoria. “Fue raro que se la habían comunicado a todos y a mí recién me avisaron el sábado”, explicó Occhiato en diálogo con LAM. Además, aclaró que su intención siempre fue participar y confesó que se sintió incómodo con lo sucedido: “Solo quería exponerlo porque me ensuciaba a mí la situación. Me dejan mal parado. Justo se olvidaron de nosotros”.

Luego de escuchar a Occhiato, Granados reconoció que el equipo de su canal cometió un error en la comunicación con Luzu. “Nosotros queríamos que todos cuenten las ternas para que no sientan que es un evento de Olga”, explicó en diálogo con LAM. Según dijo, la intención del equipo de producción fue incluir a todos los canales de streaming para que la ceremonia no quedara asociada exclusivamente a su señal.

Pero los problemas no terminaron allí. Consultado por este conflicto, Ventura dejó al descubierto otra interna de la organización. “Se filtró la lista de los que iban a participar, de los que iban a hacer la transmisión oficial, y no habían avisado a Luzu”, le comentó el notero de Ya fue todo al presidente de Aptra. “Pero ¿quién determinó esa lista?”, reaccionó el periodista. “No sé, eso te pregunto a vos que sos la cabeza de esto?”, respondió el cronista. “No, soy la cabeza si lo veo, pero no lo vi. No vi ninguna lista”, confirmó. “¿Quién es el presidente de Aptra? ¿Quién tiene que autorizar? A mí donde me rompan las pelotas levanto el premio”, se despachó y, sin apuntar contra nadie en particular, sentenció: “Es Aptra quien organiza el premio. Aptra. Las decisiones las toma Aptra. Nadie más”. “Me molestó que hagan boludeces y que me puenteen. Estoy enojado”, cerró la nota ofuscado.

Fiel a su esencia, Granados se volcó a X para responder a la furia de Ventura. “Estoy leyendo tantas estupideces acá desde el mediodía que recontra estoy para que Luisito lo baje”, respondió a un tuit con el video de la nota a Ventura. “Mejor otra edición de los premios Olga ¿no?”, le sugirió un seguidor. “¡Va a haber! Y ahí si vamos a ganar todo... ”, retrucó.

Esta mañana, Granados volvió a hablar del tema. En diálogo con Pamela David y el resto de los panelistas de Desayuno americano, le bajó el tono a la disputa. “A mí me dio mucha gracia el video -de la nota a Ventura- porque está recaliente. A mí me divierte mucho Ventura en general”, explicó. También reconoció que si se llegan a levantar los premios, como amenazó, le daría “mucha gracia” y comparó al experimentado periodista con Sullivan, el querible personaje del clásico de Disney Monster Inc.

Indignados y olvidados

Grego Rosello lamentó no estar entre los nominados Soledad Aznarez

Finalmente, ayer las señales Olga, La Casa y Blender anunciaron en tandas las nominaciones que sacudieron a algunos de los integrantes del mundo streamer: el entorno de Lizardo Ponce quedó sorprendido por su ausencia, Grego Rossello y Diego Poggi tampoco quedaron nominados y se manifestaron a través de las redes sociales.

Durante la transmisión de Bondi, Mariana Brey señaló que Paula Chaves fue nominada tanto en la terna a Mejor conductora como en la de Mejor dupla. “Bajen a Paula Chaves por favor de alguna terna”, pidió De Brito. Luego, en una charla con un movilero de SQP, el programa de televisión de Yanina Latorre en América, sumó que Carnaval y Neura fueron “bastante ignorados”. “Es raro que no esté Marcelo Tinelli, o Jorge Rial o Viviana Canosa en alguna cosita. Pasa siempre esto”, sumó.

Diego Poggi, otro de los indignados

En SQP también señalaron la ausencia de Lizardo Ponce en la lista. En sus redes sociales, el ciclo de Yanina Latorre insistió en el tema: en una historia de Instagram catalogaron el olvido como “injusticia”

Otra figura del mundo streaming que quedó sin posibilidades de alzar una estatuilla fue Grego Rosello. El periodista compartió sus sensaciones a través de un comentario sarcástico que publicó en su cuenta de X a la placa de nominados a Mejor entrevistador: “Juego al tenis yo, che”. Luego, en una historia de Instagram, explicó: “Estoy indignado por no estar nominado como entrevistador, pero estoy dando una mano en los premios y es muy difícil hacer un premio”, reconoció. “En el ego me duele un poquito, pero entiendo que es difícil y que todos los entrevistadores que están ahí son buenos”, agregó.

Diego Poggi también se sintió marginado y no dudó en mostrar su bronca en su stream El After. “Yo quería estar ahí, soy el papá de todos estos, papá por viejo, soy el abuelo de todos estos”, argumentó. “Desde el 2009 hago streaming, tengo este estudio, hago todo esto solo, igual los quiero” agregó. Luego, completó su descargo en X. “Soy el único que me auto opero, me armé un estudio pro, hice los primeros reacts de Telefe y arranqué en 2010 con el mío. A la medianoche metimos 120K con El espiando de GH, hoy meto +/- 40K que es más de lo que miden la mayoría de los programas que están ternados”, sostuvo ante la indignación de sus seguidores.

nunca en mi vida voy a recibir un premio que tenga el nombre de Martín Fierro después de lo que me hicieron en el 2021



Me nominaron, mandé a toda mi gente a votar, me confirmaron que gane, les dije que no podía viajar a NEUQUÉN ese día, me borraron completamente y lo gano OKY 💀… https://t.co/ughKcqd5Ww — spreen (@SpreenDMC) October 29, 2025

Por último, Spreen, nominado a Mejor streamer, desistió de participar del evento. “Nunca en mi vida voy a recibir un premio que tenga el nombre de Martín Fierro después de lo que me hicieron en 2021. Me nominaron, mandé a toda mi gente a votar, me confirmaron que gané, les dije que no podía viajar a Neuquén ese día, me borraron completamente y lo ganó Oky”, contó.

“No creo que sea lo mismo, pero la marca ya la dejaron de cómo me trataron a mí como streamer en esa época. Capaz ahora el streaming -al ser más popular- los medios tradicionales lo respeten más, pero a mí ni me voten”, cerró el tema.