El frío saludo entre Nico Occhiato y Migue Granados en la foto de los personajes del año

Durante la noche del martes, el Faena Art Center de Puerto Madero volvió a convertirse en el centro de todas las miradas con la clásica gala de Revista Gente, un evento que reúne a los personajes del año. En medio de esto, uno de los instantes que rápidamente tomó protagonismo fue el inesperado cara a cara entre Nico Occhiato y Migue Granados, un encuentro que no tardó en recorrer las redes y convertirse en uno de los momentos más comentados de la velada.

Cabe destacar que la tensión entre ambos no es algo nuevo. Desde hace tiempo, Luzu —el canal que lidera Occhiato— y OLGA —el streaming creado por Granados— compiten de manera directa por la audiencia del formato digital, con comunidades que suelen cruzarse y encender la rivalidad. A eso se sumó que, en su momento, algunas figuras de Luzu decidieron mudarse a OLGA, un movimiento que no pasó desapercibido y que terminó de alimentar las rispideces entre ambos, dejando claro que la competencia entre los dos espacios va mucho más allá de lo profesional.

El saludo Nico Occhiato y Migue Granados en la foto de los personajes del año (Captura: Instagram @mundofamososok)

En medio de ese clima, y mientras todas las figuras se acomodaban para la clásica foto de los personajes del año, se pudo ver el momento exacto en el que Nico Occhiato se acercó y le tocó el hombro a Granados en un video que compartieron en las historias de Instagram de @mundofamososok. Por su parte, Migue, visiblemente sorprendido por el gesto, giró para saludarlo, aunque el intercambio fue breve y marcado por una frialdad que no pasó desapercibida, dejando en evidencia que las cosas entre ambos siguen tensas.