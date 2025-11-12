Diego Leuco contó por qué se cayó la entrevista con la China Suárez: “Mejor no hacerla”

La China Suárez quedó en el centro de la polémica por una nota fallida con Luzu TV: luego de que Diego Leuco anunciara la presencia de la actriz en su programa en el marco del estreno de su nueva serie de Disney+, trascendió que finalmente la entrevista no se iba a hacer. Ante las distintas versiones que circularon en los medios, el periodista decidió tomar el micrófono para aclarar la situación y compartir su versión de la historia.

La China Suárez quedó en el centro de la polémica por sus fallidos intentos de hacer una nota en streaming Instagram

Luego de hablar con su equipo de la indignación en las redes por la nota que no salió, se explayó sobre el tema. “Hacer una entrevista es hacer una entrevista. No es estar en ningún team”, fue lo primero que aclaró Leuco y se dispuso a contar el detrás de escena de lo que sucedió. “Hay dos maneras de tener a un invitado: la primera es llamar a la prensa o al manager de un invitado y decirle ´queremos que venga tal´ y la otra es, cuando una persona tiene un proyecto -un libro, una serie, una obra de teatro o lo que sea- empiezan a ofrecer la nota a distintos programas”, detalló.

Luego de dar algunos ejemplos, habló de la negociación puntual por la presencia de la ex Casi Ángeles. “Acá la primera opción fue que la China estuviera en Nadie dice nada, pero había una imposibilidad de grilla, estaba completo. Después estuvo la idea de hacerlo en Patria y Familia y creo que por una cuestión de horarios de la China no se pudo”, sumó.

“Cuando hablamos de hacer la entrevista nosotros dijimos ´sí, dale’ . Ella despierta interés, ya sea de los que la aman o los que la odian. Eso es indiscutible. Dijimos ‘hagámosla’. Cuando empezamos a pensar en la entrevista era tal el quilombo que había, que dijimos: ´hagamos algo distinto, más profundo. Vayamos al hueso’“, continuó, y dio un indicio de lo que pensaba charlar con ella al aire. “Hay que hablar de todo. Si le hacés una entrevista y no le preguntás nada de los bolonquis, para mí hiciste una mala nota”, siguió y contó que la propuesta fue hacer primero un mano a mano y luego, en la mesa hablar de la serie y charlar más distendidos.

Diego Leuco habló del pedido de la presencia de Nico Occhiato en el piso durante la charla con la China

“Ellos no nos dijeron que no”, reveló y explicó que decidió contarlo para “ser fiel a la cronología de lo que pasó”. “Nunca hubo una condición de temas”, aclaró y confirmó la versión del pedido de la presencia de Nico Occhiato en el piso. “Nico no podía. Estaba imposibilitado. ‘¿Seguro no se puede?’, volvieron a preguntar. ´No, no se puede’”, repasó. Luego de decir que estaban en su derecho de solicitar lo que quisieran, Leuco repitió que el problema fue que “no se podía”. “Entonces ellos nos dijeron que si Nico no podía, no se hacía la nota”.

Luego de aclarar que ellos no pidieron la nota y que no viven de entrevistas picantes, Leuco explicó que con la baja de la entrevista comenzaron a circular diferentes versiones de lo sucedido. “Me llamó la manager de la China, Caro Nolte, y me dice: ‘Mirá que nosotros no pedimos nada’. Después me llamó la China y me dijo: ‘Yo no pedí nada. A mí me hubiese encantado’. Perfecto. Así es la vida. Habrá otra oportunidad, otro momento. Gracias por llamar”, cerró.

Luego del programa, Leuco habló con A la Barbarossa y amplió su explicación. “Si yo estuviera trabajando en un programa como El diario de Mariana o el de ustedes, me parece que hubiéramos tomado la decisión entre todos de decir ´a pesar del quilombo vale, que venga´. No la estoy criticando. La recontra banco, pero en AQN va por otro lado la dinámica. Y no quería involucrar a mis compañeros en una dinámica que no es la del programa”, aseguró. “A mí no me gusta el quilombo, y para evitar el quilombo, mejor no hacerla”, sentenció sobre el motivo por el cual no cerraron luego del llamado de la actriz.

La palabra de Migue Granados

La contracara de Luzu TV en esta polémica es Olga: el canal de streaming conducido por Migue Granados rechazó la propuesta de nota apenas llegó el pedido. En diálogo con Puro Show, el conductor explicó por qué Paula Chaves declinó la oferta -no quiso convertir la nota en un enfrentamiento entre mujeres- y desestimó la versión que circuló sobre el motivo de su decisión.

“Ubfal empezó ´team Wanda’. Nosotros tiramos un tuit jodiendo donde pusimos ‘ cancelada la China’ porque no vino. Fue un chiste. Y cuando eso excedió a nuestros seguidores, que sí entendieron el chiste, borramos el tuit porque ya la estaban bardeando a ella”, repasó.

Además, Granados aclaró que con la actriz tiene buena onda y que estuvo en el programa varias veces. “A nosotros cuando hay quilombo no nos sirve”, dijo sobre por qué no accedieron a la propuesta de la prensa de la artista. Por último, Granados reveló que la China lo llamó por el tuit y que hablaron del tema. “Yo cero drama con ella”, cerró.