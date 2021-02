Miguel Ángel Solá, sobre su accidente: “Esto nos liquidó; me voy a morir de dolor”

Se cumplen ya diez días desde que Miguel Ángel Solá tuvo que ser internado por una lesión en una pierna, tras sufrir un accidente en Madrid. La situación obligó a suspender por algunas semanas las funciones de la obra de teatro Doble o nada, que el intérprete protagoniza junto a su pareja, la actriz Paula Cancio, en el Teatro Luchana de la capital española.

Tras someterse a varias pruebas, el actor, de 70 años, se refirió a su salud en una entrevista en el programa Mientras tanto, que conduce la periodista Marcela Coronel por Mucha Radio FM. Desde su casa, Solá dio detalles de su duro paso por el hospital y contó las indicaciones médicas que debe seguir ante la falta aun de un diagnóstico certero sobre su estado. “Estoy muy cuidado, querido y mimado. Tengo que hacer reposo”, confirmó primero.

Y explicó cómo se produjo el incidente: “Iba caminando con mi enana [se refiere a su hija Adriana, de 7 años] y tuve un accidente en la calle. Yo le iba diciendo cómo me gustaba tener su mano en la mía cuando la llevo al colegio y de repente desaparezco de plano. Me tropecé con un cosito de nada. Iba totalmente distraído, agarré el único pozo de esa avenida y me caí. Sentí un dolor muy fuerte, mi hija gritaba pidiendo ayuda, no me podía levantar”, reveló el actor.

Ante la llegada de una ambulancia, Solá comentó al personal sanitario que no podía moverse. “Me hacían preguntas rarísimas. No perdí el conocimiento. Me llevaron al hospital y fue durísimo. Me daban unos calambres terribles, un dolor... Me encogían la pierna, me llevaban la rodilla hasta la mandíbula y me hicieron una tomografía. Llevaba dos días internado en un hospital saturado por el coronavirus. Lo que ha cambiado la actitud de la gente con esto del coronavirus, es otro mundo”, continuó su relato.

En la tomografía se apreció una rotura en la cabeza del fémur, explicó. Y se refirió a los dolores que padeció a lo largo de esos primeros días. “Era espantoso. Me dieron de todo, hasta morfina, no había manera de que me calmara. Las contracciones de la pierna eran muy fuertes, unas 50 por día. Me preparan para quirófano, 12 horas sin comer ni tomar agua, y de repente: contraorden. Me traían un paño con agua y al día siguiente lo mismo: me preparan para el quirófano y otra vez se retractan. Me estaba muriendo de sed. Me dicen que en el TACC la rotura no estaba clara. Tercera vez, me hacen otro estudio y determinan que no es operable”.

Según indicó el actor, ahora se someterá a un tratamiento conservador, aunque apunta que no será fácil. “Me voy a morir de dolor 5 o 6 semanas. Ahora no estoy con dolor, estoy en casa con Paula, cuidado mañana, tarde y noche. Paula parece Florence Nightingale. Y la enana que viene, me salta encima y me hace gritar. Soportó ver caer a su padre, pero mi accidente nos liquidó”, comentó sobre la complicada situación.

Las dificultades económicas a las que se enfrentó la familia durante el año de parón en la actividad también preocupan a Solá. “Cualquiera quiere vivir honestamente de lo que sabe hacer. El año pasado fue una acumulación de deudas, que íbamos a empezar a pagar. En tres semanas ya habíamos llenado el teatro y teníamos una venta adelantada insólita en estos tiempos. Y Doble o nada se había transformado en el espectáculo más recomendado de todas las redes. Significaba mucho dinero. Estábamos muy contentos”, compartió. Y expresó que no sabe cuándo podrá retomar el teatro. “Sí hemos logrado que quien lleva el teatro haga un contrato con otro espectáculo hasta que nosotros podamos volver”, concretó.

En cuanto a la posibilidad de poder ser vacunado contra el Covid-19, el actor afirmó no tener “la menor idea” de cuándo podrá hacerlo en España. Y también dio su opinión sobre los polémicos dichos de su compañera de profesión, la española Victoria Abril, en contra de la vacunación. “Lo que dijo Victoria Abril es una pena, porque es una excelentísima actriz de cine, pero es propio de gente que quiere estar en pantalla todo el tiempo. Una opinión como la de ella, seguida, autorizada, ahora va a ser utilizada. Está demostrado que esta enfermedad es muy dañina”, dijo.

Finalmente, Miguel Ángel Solá dedicó a su público un mensaje tranquilizador. “Por si se corrió algún raro rumor: estoy bien. Me estoy recuperando, es doloroso, me molesta, me cagó la vida -porque habíamos vuelto a ganarnos el pan con mucho orgullo-, pero haré todo lo posible para que no se agrave esto”, subrayó.

LA NACION