Mika Ishii habló de su affaire con Sebastián Yatra: Baile, buena onda y desayuno con papas fritas

Las imágenes de Sebastián Yatra y Mika Ishii bailando juntos el fin de semana en un boliche porteño llamaron de inmediato la atención. Y si bien al cantante se lo vio cerca de varias famosas esa misma noche, la secuencia del acercamiento entre la modelo y el colombiano siguió durante la mañana siguiente: los jóvenes fueron captados por los flashes juntos, solos y muy cerca mientras desayunaban en el Four Seasons, el hotel en donde se alojó el artista.

Yatra pasó por Buenos Aires y brindó dos shows en el Movistar Arena en el marco del Dharma Tour, una gira internacional que también incluyó shows en Mendoza, Rosario, Córdoba y Salta. Luego de uno de los shows, el cantante de 26 años fue a disfrutar de la noche porteña a un boliche famoso acompañado de su equipo de trabajo, las bailarinas del espectáculo y su staff.

Según varios videos y personas que estuvieron en ese lugar esa misma noche, a Yatra también se lo vio muy cerca de la modelo Agustina Agazzani, la conductora Nati Jota y Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, con quien tuvo muy buena onda durante el especial televisivo que la diva protagonizó en Telefe. Pero parece ser que fue Ishii quien más llamó su atención.

Invitada al piso de Intrusos (América) la joven y hasta ahora desconocida modelo -hija además del intendente de José C. Paz, Mario Ishii- habló de su vida y contó algunos detalles de las horas que vivió junto a la estrella de la música y exnovio de la cantante Tini Stoessel.

En lo que fue su debut en la televisión, Mika contó que trabaja de modelo, que vive seis meses en Milán y seis meses en la Argentina y que su carrera arrancó hace tres años gracias a una agencia de modelos y que está centrada en campañas fotográficas. Mika, además, estudia Nutrición y está ahora en Buenos Aires de vacaciones.

Sebastián Yatra vino a la Argentina a brindar una serie de shows pero también se reservó tiempo para descansar y divertirse

“Fui al recital de Sebastián y después fui al boliche con mis amigos”, reconoció cuando le preguntaron cómo terminó en el mismo lugar que el cantante. Luego explicó que con Yatra tienen amigos en común, que estaban bailando todos juntos y que en ese momento aparecieron las cámaras y los filmaron. “De ahí salieron todas esas cosas que estamos viendo”, explicó con los videos sucediéndose en la pantalla de fondo del estudio.

Sobre el resto de las chicas a las que se las relacionó con Yatra, Ishii confirmó que sí vio a Nati Jota en el lugar. “¿Es cierto que lo tiroteó un poco?” preguntó Maite Peñoñori muy directa, y ella sin querer -pero queriendo- confirmó la información de la periodista. “A mí me contaron que en el boliche ella lo beboteó un poco”, insistió la panelista. “Sí, puede ser”, aunque confirmó que no llegaron a “chapar”.

“Todos estamos solteros”, explicó luego sobre la situación sentimental de ella, pero también la de Yatra . “Nos llevamos muy bien en el boliche y pegamos onda rápidamente”, confió, y aseguró que ella sabía que él iba a estar en el boliche cuando decidieron continuar la noche ahí. Lo que no sabía era que iba a terminar desayunando con el cantante y que los flashes los iban a seguir también ahí.

“Hay un montón de fotos donde estamos bajando del auto para desayunar”, repasó y reveló cual fue la comida que compartieron esa mañana: “Yo quería comer unas papas fritas y me clavé unas papas fritas”, contó, y agregó que él comió lo mismo. Luego, cuando le preguntaron cómo es Sebastián, Ishii fue categórica: “Es buena persona y se puede hablar. “¿Es dulce?”, quiso saber Marcela Tauro. “Re”, contestó ella con algo de vergüenza.