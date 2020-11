Mike Amigorena: "La convivencia con Sofía es un aprendizaje constante"

Mike Amigorena, entre la cuarentena, la convivencia en familia por primera vez y el regreso al trabajo Crédito: Alejandro Guyot

El inicio de la cuarentena encontró al actor y músico mendocino Mike Amigorena haciendo la segunda temporada de la exitosa Cabaret junto a Florencia Peña. También venía de estrenar el film Lectura según Justino, ópera prima de Arnaldo André que interpretó con Julieta Cardinale y sobre todas las cosas, venía de debutar como papá de Miel, junto a su pareja Sofía Vitola, en febrero de este mismo año.

"Viví la cuarentena con mucha felicidad, apelando a que podemos estar con la nada; no necesitamos de salir, de comprar, de tener, de consumir. Todo eso lo fui percibiendo a lo largo de la cuarentena. Al principio me pareció una locura, no lo podía creer, tipo vamos a salir a la calle y nos vamos a morir, pero siempre estuve atravesado por la paternidad. Lo disfruté y me sentí un privilegiado porque veía crecer a mi hija hora a hora, día a día. También con la convivencia con Sofía cuando jamás había convivido y tengo el mejor recuerdo. Ahora se vuelve al estrés, a la necesidad de hacer, a tener, claro que no me vuelvo tan loco como antes", asegura Amigorena a LA NACION al otro lado de la línea.

Durante la cuarentena surgió también la idea de mudar a un streaming El Amor sos vos, unipersonal que había girado por el país, pero nunca se había estrenado en Buenos Aires, y hoy se presentará a través de la plataforma Teatrix.

"Salió la posibilidad de llevarla a un streaming y la filmamos de nuevo en el teatro 25 de Mayo, con cuatro cámaras, en HD, con una definición increíble y todo el equipo de luces. Es un espectáculo muy íntimo, que habla de los vínculos, de cómo te llevás con tu corazón. Es el reflejo de mi alma. Según mi punto de vista y mis experiencias personales llegué a la conclusión de que el amor es uno, y si vos no lo generás, no podés ir a buscarlo a otro lado. Es un tester que involucra el don, la vocación, el temperamento, nuestros hijos, la sexualidad", reflexiona.

Oriundo de Maipú, Mendoza, Amigorena desembarcó en Buenos Aires en 1992. Mientras se formaba como actor trabajó como repartidor de pizzas, telemarketer, cadete y promotor. Estudió teatro con Santiago Doria, Alfredo Zemma y tomó clases de payaso, bufón y máscara neutra con Cristina Moreira. Recién en 1998 hizo su primera obra de teatro, Despertar de primavera. Participó en muchos programas televisivos y su pico de popularidad llegó con la serie Los exitosos Pells. También ha actuado en varias obras de teatro. En cine fue elegido por Francis Ford Coppola para participar de su film Tetro, hizo un tributo a Sandro y fue Hamlet en el Teatro Alvear.

"Como actor soy versátil. Soy un respetuoso del personaje. Lo que hago es porque lo vivo" Crédito: Alejandro Guyot

En cuanto a la música, se inició más popularmente con el grupo Ambulancia y luego continuó como solista. Después de Amántico, en 2019 presentó Daä, su segundo disco en solitario. "Soy un artista creador. Mi instrumento es el cuerpo y la palabra. Tanto la música como la actuación me encantan, ir salteando para no cansarme, tanto de actuar como de cantar. El mismo proyecto me dice que tengo que hacer", explica Mike, que en su faceta de actor, la próxima semana comenzara a grabar Limbo, una ficción para la plataforma Disney+ que grabará junto a Clara Lagos sobre dos hermanos millonarios al frente de una empresa donde enseguida comenzarán a asomar los problemas familiares. Además, el 27 de noviembre hará un show con su banda en Mandarine Park, donde seguirá presentando su último disco y para 2021 anticipa que subirá a escena con ART, bajo la dirección de Ricardo Darín.

-¿Cómo surgió hacer un unipersonal alrededor del amor?

-El amor como concepto, como un universo. En Amántico, mi primer disco como solista, hablaba sobre los vínculos, las relaciones, los desamores. Gustavo Ferrari, que es el productor de la obra, me dio la idea de que con ese disco hiciera una obra de teatro. Entonces empecé a hablar de lo que me disparaba cada canción y se fue armando la obra. Entre canción y canción metí las cosas que sé hacer: hay pasajes de Shakespeare, de Lope de Vega; canto, hago clown, máscara neutra, lo que hice todos estos años.

-¿Cómo te definís como actor?

-Versátil. Soy un respetuoso del personaje. Lo que hago es porque lo vivo.

-¿Cómo te forjó el oficio en todos estos años?

-La verdad es que uno se va consolidando actoralmente a medida que vas creciendo. No podés ser buen actor si no tenés vida recorrida porque lo tenés que inventar, lo tenés que empujar, porque no lo viviste. Mientras más vida carreteada tenés, más naturalmente podés interpretar los personajes, porque tenés más textura como ser humano. De modo que es directamente proporcional al tiempo transcurrido. Por suerte, en todos estos años he vivido infinidad de momentos satisfactorios, momentos de cuestionamiento, momentos de desatino, de desilusión. Trágicos no. En este momento, a mis 48 años, estoy en el cenit de la carrera del actor, una etapa de disfrute, de madurez, en la que lo mejor está por venir, para ser representado por todo lo que llevo adentro.

Mike Amigorena junto a su pareja, la cantante Sofía Vitola, y su hija, Miel

-En tu recorrido como actor tenés muchos trabajos en la comedia, ¿qué te hace gracia?

-El absurdo es lo que más me gusta.

-¿Hacés terapia o alguna práctica espiritual?

-Hago terapia y contemplo la naturaleza, por así decirlo. Es como un refugio la naturaleza para mí.

-¿En qué crees?

-En la causa y efecto. Hacé bien y olvidate, hacé mal y acordate. También respeto el destino, creo que hay algo que te tocó, como una misión, y tenés que saber leer cuál es esa misión, cuál es tu rol.

-¿Qué haces en tu tiempo libre, ratos de ocio?

-Nada.

-Comenzaste a vivir con Sofía, tu pareja, a partir del nacimiento de tu hija. ¿Qué mirada tenés sobre la convivencia?

-La convivencia, el vínculo, es un aprendizaje constante, una prueba para tu temperamento, para tu inteligencia.

-¿Cómo te encontrás en ese nuevo rol de padre?

-Es un aprendizaje contante, un tester de tus habilidades, de tus condiciones, de tus limitaciones. Siempre digo que uno puede hacer lo que se le cante mientras esté solo, pero con un hijo se corta el chorro. Es así. Como cuando salís a manejar. Como peatón podés caminar lo que vos quieras, podés no respetar los semáforos, pero una vez que tenés el auto, tenés que comportarte de otra manera, no es lo mismo que si estás caminando. Un hijo es generar vida, y esa vida depende de tu cincel, de tu oreja. No hay permitidos, digamos 'bueno, me puedo equivocar'. No. Todo tiene una consecuencia, por eso es difícil.

-¿Qué opinión tenés sobre la monogamia?

-Retrógrada.

-¿De qué cosas estás seguro?

-De la imperfección del hombre.

-¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?

-¡Salud! Lo demás se pilotea.

Para agendar. El amor sos vos, con Mike Amigorena. Libro y dirección: Mike Amigorena y Miguel Kot. Dirección musical y arreglos: Martin Bianchedi. Hoy, viernes 13 de noviembre, a las 21, a través de la plataforma Teatrix. Después de la función habrá un zoom con Amigorena. Entrada: $500 pesos (para los suscriptores de Teatrix, 50 por ciento de descuento).

