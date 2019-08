Miley Cyrus, muy romántica con Kaytlinn Carter

Miley Cyrus y Kaitlynn Carter, entrando juntas a una fiesta después de los premios de MTV Crédito: GROSBY GROUP

Miley Cyrus se mostró muy cerca de Kaitlynn Carter al ingresar a una fiesta, después de su presentación en los premios MTV Video Music Awards. Los paparazzi las pudieron captar entrando al evento de la mano, muy sonrientes, sumando así otro capítulo en esta historia que se conoció minutos después de su separación de Liam Heamsworth.

Anoche, después de la entrega de premios realizada en Nueva Jersey, Cyrus y Carter asistieron juntas a una fiesta en un club nocturno. Tras conocerse las nuevas fotos, se intensifican los rumores de romance que comenzaron cuando fueron captadas besándose mientras navegaban en un barco en Italia. Esta vez, se robaron todas las miradas cuando entraron juntas tomadas de la mano.

Miley Cyrus y Kaitlynn Carter, miradas cómplices y tomadas de la mano Crédito: GROSBY GROUP

Para esta salida las dos optaron por looks casuales, de jeans y remeras blancas, pero que cada uno usó a su estilo. Y otro detalle en el que coincidieron fue que ambas lucieron sombreros tejanos para completar su atuendo.

Se las vio muy cerca, sin ocultarse de los flashes Crédito: GROSBY GROUP

La joven DJ y modelo también estuvo apoyando a Cyrus durante la ceremonia. Carter compartió una foto en sus redes sociales durante el backstage del evento, mientras la cantante interpretaba por primera vez en un escenario en vivo, su nuevo tema "Slide Away".

Mientras Cyrus se preparaba para su actuación en el detrás de escena, las cámaras de MTV captaron el momento, en donde Carter acarició la cabeza de la intérprete antes de que suba al escenario.

La semana pasada, Cyrus publicó una carta en sus redes sociales donde desmentía que su matrimonio haya terminado por una infidelidad. "Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por hacer trampa. Liam y yo estuvimos juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré", comenzó narrando en su descargo.

La artista concluyó: "Tuve que tomar una decisión saludable para mí misma, y dejar atrás una vida anterior. Soy lo más feliz que he sido en mucho tiempo. Pueden decir que fumo marihuana, puedo no caerles bien, pero no soy una mentirosa. Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente a donde estaba cuando era más joven".