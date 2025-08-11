LA NACION

Del día de pileta de Jessica Alba en Miami a la especial actividad que Emma Thompson compartió con su hija

Días de trabajo y relax para los famosos de Hollywood: spa, playas, rodajes y prestigiosos festivales

Jessica Alba disfrutó del calor del verano en Miami durante unas vacaciones familiares con sus hijos
Jessica Alba disfrutó del calor del verano en Miami durante unas vacaciones familiares con sus hijosBackgrid/The Grosby Group
Lejos de cualquier set de filmación, Jessica Alba disfrutó del sol en una pileta de Miami. La protagonista de Sin City: la ciudad del pecado pasó una semana de vacaciones junto a sus hijos, con quienes realizó todo tipo de actividades: playa, paseos en yate, partidos de tenis, lujosas cenas y mucho másBackgrid/The Grosby Group
Kate Moss disfrutó de un sereno día de playa en Formentera junto a su hija de 21 años, Lila Grace; el novio de esta, Yoni Helbitz; una amiga de la familia, Bella Tilbury (sobrina de la magnate del maquillaje Charlotte Tilbury) y la diseñadora de moda Luella Bartley. El grupo se relajó bajo el sol y la brisa marina hasta que vivió un momento inesperado cuando un bañista pasó caminando completamente desnudoBackgrid UK/The Grosby Group
Antes de la première de su nueva película, Dead of Winter, de Brian Kirk, Emma Thompson recibió el Leopard Club Award, premio que rinde homenaje a los protagonistas del cine contemporáneo en el marco del Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza)Jean-Christophe Bott - Keystone
La actriz británica estuvo acompañada por su hija, Gaia Wise, fruto de su relación con el actor Greg Wise. “Hicimos esta película juntas y es un momento maravilloso para nosotras", expresó Thompson sobre la posibilidad de trabajar con su hija en Dead of WinterAlessandro Levati - Getty Images Europe
En el mismo festival, Jackie Chan fue reconocido por su trayectoria con el prestigioso galardón Pardo alla Carriera. "No soy Superman. Tengo miedo. Antes de una escena de riesgo, pienso: '¿Voy a morir esta vez?'", admitió el actor y director sobre las acrobacias que lo distinguen en sus películasJean-Christophe Bott - Keystone
A semanas del estreno de su último álbum de larga duración, Something Beautiful, y de revelar que optó por no hacer giras por temor a una recaída, la cantante Miley Cyrus decidió relajarse en un día de spa en Beverly Hills. "Tengo la capacidad física y las oportunidades que se necesitan para hacer un tour. Sin embargo, no tengo ese deseo. Me encantaría, pero no es el caso", se sinceró la artistaBackgrid/The Grosby Group
La actriz australiana Margot Robbie, la estrella de la película Barbie, optó por un look sobrio y bajo perfil para pasear por las calles de Venice Beach, donde reside. Uno de sus últimos proyectos, cuyo estreno está previsto para principios de 2026, fue el rodaje de la nueva versión cinematográfica de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, donde comparte protagónico con Jacob ElordiCLTN, GGRE - Backgrid/The Grosby Group
El rodaje de El diablo viste a la moda 2 avanza y en esta segunda parte la historia se centrará en la vida amorosa de Andy Sachs, el personaje de Anne Hathaway, de quien ya circulan fotos junto a su supuesto nuevo galánNewscom
Otro rodaje, esta vez en Londres. Zendaya junto a Tom Holland en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day. La pareja, que puso en pausa su boda por compromisos laborales, está en plena filmación de la nueva entrega del superhéroe de Marvel. La imagen de los actores fue captada en un cementerio, aunque solo Holland estaba rodando sus escenas/ SplashNews.com - Splash News/The Grosby Group
La actriz Katie Holmes, en modo informal, en su día libre en Nueva York en un alto de la filmación de la película Happy Hours, de la cual también es guionista y directora. En estos días recibió la visita de Suri Cruise, la hija que tuvo con Tom Cruise, quien está aprovechando sus vacaciones antes de volver a Pensilvania para reiniciar sus estudios en la universidadTheImageDirect.com - TIDNY-297

