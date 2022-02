Millie Bobby Brown celebró sus 18 años con una gran fiesta de disfraces

Millie Bobby Brown ya no es más una niña. La actriz británica celebró este sábado 19 de febrero sus 18 años y se convirtió, oficial y legalmente, en mayor de edad. Para festejar este hito en su vida, la joven jugó a disfrazarse de uno de sus personajes preferidos durante la infancia: Barbie.

A través de Instagram, Brown compartió con sus seguidores algunas fotos de la gran noche. Allí se la puede ver caracterizada como la popular muñeca, luciendo un largo cabello rubio platinado y un vestido blanco adornado con un corset estampado . En las imágenes también aparece su novio, Jake Bongiovi, quien se disfrazó de Ken, el novio de Barbie.

La publicación, que tiene más de 5 millones de “me gusta”, se llenó rápidamente de comentario de buenos deseos para la estrella. “La Chica del cumpleaños”, escribió su compañero de Stanger Things, Noah Schnapp. “Amo todo”, agregó Paris Hilton. “Feliz cumpleaños amor”, le deseó la Spice Girl Emma Bunton.

En su cuenta personal, el hijo de Jon Bon Jovi también subió una de las fotos y aprovechó el momento para saludar a su chica. “Feliz cumpleaños Barbie Ily”, escribió como epígrafe del posteo. “Amor infinito”, le respondió ella.

Millie Bobby Brown durante sus primeros años como actriz

La popular actriz saltó a la fama siendo tan solo una niña, cuando con tan solo doce años fue elegida como protagonista del éxito de Netflix, Stranger Things. Crecer frente a los ojos del mundo no ha sido fácil para ella, y a lo largo de su adolescencia debió enfrentarse a la sexualización de su cuerpo en repetidas ocasiones, un hecho que ha impactado mucho a sus seguidores, especialmente si tenemos en cuenta que tenía entre catorce y quince años cuando empezó a suceder. “Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que lo que han hecho ha sido causarme dolor e inseguridad. Pero nunca me van a derrotar. Voy a continuar haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje en busca del cambio”, escribió en su cumpleaños número 16.

Hoy, un poco más grande, aprendió a convivir con la parte más difícil de su profesión y no tiene problemas en compartir a través de sus redes sociales algunos aspectos de su intimidad, como su noviazgo.

Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi, compartió a comienzos de junio una foto junto a Millie Bobby Brown en Instagram Instagram: @jakebongiovi

Brown y Bongiovi oficializaron su relación a mediados de 2021. En junio fueron vistos caminando juntos por las calles de Nueva York. En una serie de fotografías se podía ver a los flamantes novios tomados de la mano, mientras él llevaba en una bolsa a Winnie, uno de los perritos de la actriz. Previamente, el adolescente había subido una imagen de los dos a sus redes sociales con la captura “mejores amigos”, razón suficiente para que los medios comenzaran a sospechar que había algo más entre ellos. Tiempo después, ambos comenzaron a publicar en sus respectivas cuentas de Instagram fotos juntos, demostrando que estaban muy enamorados.

Jake, de 19 años, es hijo de Bon Jovi, de 59 años, y de su esposa, Dorothea Hurley, quienes se conocieron en 1980 y se casaron nueve años más tarde. El músico también es padre de Stephanie (28), Jesse (26) y Romeo (17). A diferencia de su papá, Jake no quiere ser músico sino actor y estaría encaminando su vida hacia la concreción de esa meta.

Antes de ser vista junto a Bongiovi, Bobby Brown había sido vinculada sentimentalmente con Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, con el cantante juvenil Jacob Sartorius, y con el jugador de rugby Joseph Robinson.