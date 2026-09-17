Millie Bobby Brown se convirtió nuevamente en madre junto a su marido, Jake Bongiovi

Para sorpresa de todos, Millie Bobby Brown junto a su marido Jacob “Jake” Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi, le dieron la bienvenida a su segundo bebé. La pareja decidió agrandar su familia y lo hizo, nuevamente, a través de una adopción, según informó la revista People.

La pareja ya tiene una hija adoptiva, a quien recibieron en agosto de 2025. “Estamos más que emocionados por emprender este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, escribieron en un comunicado conjunto en aquel momento. En las últimas horas, los seguidores comenzaron a especular con que habían tenido un segundo hijo la semana pasada, después de que la actriz publicara una serie de misteriosas fotos y videos junto a su pequeña.

Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi, y Millie Bobby Brown agrandaron la familia Instagram: @jakebongiovi

Aunque para muchos la llegada de un segundo bebé en esa familia fue una sorpresa, Bobby Brown había comunicado su deseo de convertirse en madre joven en varias ocasiones. “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 y mi papá tenía 19″, dijo la actriz en marzo de 2025, en una entrevista para el pódcast estadounidense Smartles mientras promocionaba su película de Netflix, Estado Eléctrico. Y añadió: “Desde que era una bebé, quería ser madre tal como mi mamá lo fue conmigo”.

Durante la charla, dio a conocer su deseo de tener una familia numerosa, ya que tanto ella como su esposo, de 24 años, provienen de familias de cuatro hermanos. “Formar una familia es definitivamente nuestro futuro. Pero, para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”, subrayó y luego comentó que su pareja siempre la apoyó en esa decisión, pero le puso una condición: “Jake me dijo: ‘No podemos hacer eso hasta que nos casemos’”.

La historia de amor

Millie Bobby Brown se casó con el hijo de Jon Bon Jovi en Florencia, Italia (Foto: Instagram @milliebobbybrown)

Millie Bobbie Brown y Jake Bongiovi llevan cinco años en pareja. Se conocieron en 2021. Primero fueron amigos hasta que el amor entre ellos creció y en noviembre de ese mismo año confirmaron su relación. Si bien ambos son figuras públicas, mantienen un bajo perfil, pero nunca le escaparon a las cámaras. Desde un primer momento se mostraron juntos y enamorados. Se dedicaron románticos posteos y caminaron por varias alfombras rojas de la mano.

El 11 de abril de 2023, la actriz anunció su compromiso. Subió una foto en blanco y negro donde se los pudo ver abrazados en una playa y todas las miradas se posaron en el anillo que llevaba en el dedo anular de la mano izquierda. “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, (Te amé tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos)“, comentó para citar un fragmento de “Lover”, canción de Taylor Swift. Los preparativos como la boda se resguardaron bajo siete llaves. En mayo de 2024 trascendió que los jóvenes se habían casado, pero recién en octubre decidieron compartir las imágenes del gran día .

Un actor de Stranger Things ofició la boda de Millie Bobby Brown y Jack Bongiovi (Foto: Instagram @divinedayphotography)

La pareja se casó en Florencia, Italia, y el encargado de oficiar la boda fue Matthew Modine, quien participó de las primeras temporadas de Stranger Things como el Dr. Martin Brenner, a quien Eleven (Once) -el personaje de Millie- llamaba ‘papá’. “Les encantó lo que escribí para que unieran sus manos y se convirtieran en marido y mujer. Es algo tan hermoso poder unir a dos personas en sagrado matrimonio”, le dijo el artista en declaraciones a Access Daily; y es que, además de haberlos casado, fue el actor quien les escribió los votos de amor.

En cuanto al look de la novia, Millie Bobby Brown lució un espectacular vestido blanco diseñado por Oscar de la Renta, ceñido al cuerpo con encaje y un largo velo. Luego, para bailar, optó por un vestido corto, para estar más cómoda. El novio, en tanto, estuvo de saco blanco, pantalón negro y moño, todo de Tom Ford. La ceremonia fue al aire libre en un jardín repleto de flores blancas y luego celebraron dentro de una carpa.