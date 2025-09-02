Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron la primera foto de su hija

Después de que el 22 de agosto Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comunicaran la feliz noticia de que se convertían en padres de una niña mediante adoptación, la pareja compartió una imagen que muestra la primera aventura a la que se embarcaron como familia.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en 2024 (Foto: Instagram/@jakebongiovi)

En el carrete que la protagonista de Stranger Things publicó en su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 64 millones, se lo vio al hijo de Bon Jovi sostener un portabebés mientras se dirige hacia un avión. Pese a que el rostro de la pequeña prefirieron no mostrarlo, sí se puede ver la manta blanca con la que la cubrieron.

La actriz publicó una foto de su esposo con el portabebés (Instagram/@milliebobbybrown)

Asimismo, la joven de 21 años describió la publicación con un emoji de mamadera, una estrella y un pollito. Además del joven con la recién nacida, la pareja fotografió distintos momentos de su escapada.

La actriz emprendió una nueva aventura en familia (Instagram/@milliebobbybrown)

En cuestión de minutos, el posteo superó los tres millones de ‘Me Gusta’ y recibió decenas de comentarios de sus fanáticos, quienes no tardaron en expresarles su cariño. “Feliz por ustedes y este próximo viaje en sus vidas”; “Eres tan linda Millie, sos la mejor madre por siempre”; “La maternidad te queda hermosa” y “Buena suerte en esta nueva etapa de tu vida. Ustedes serán padres maravillosos”, fueron solo algunos de ellos.

Los seguidores de la pareja dejaron sus comentarios celebrando la llegada de la pequeña (Foto: Captura Instagram)

“Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra querida bebé por adopción”, fue lo que la actriz y el músico expresaron en el posteo con el que contaron la buena nueva. “Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces ahora somos tres”, sentenciaron. La imagen estuvo decorada con la foto de un árbol del matrimonio. Sin embargo, a diferencia del último, en este decidieron cerrar los comentarios.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña

Aunque para muchos el anuncio fue una sorpresa, Bobby Brown había comunicado su deseo de convertirse en madre joven en varias ocasiones. “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 y mi papá tenía 19″, dijo la actriz de 21 años en marzo de este año, en una entrevista para el pódcast estadounidense Smartles mientras promocionaba su película de Netflix, Electric State. Y añadió: “Desde que era una bebé, quería ser madre tal como mi mamá lo fue conmigo”.

Durante la charla, dio a conocer su deseo de tener una familia numerosa, ya que tanto ella como su esposo, de 23 años, provienen de familias de cuatro hermanos. “Formar una familia es definitivamente nuestro futuro. Pero, para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”, subrayó y luego comentó que su pareja siempre la apoyó en esa decisión, pero le puso una condición: “Jake me dijo: ‘No podemos hacer eso hasta que nos casemos’”.

La historia de amor entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se conocieron en 2021 a través de Instagram. Lo que en un principio fue un simple follow con el tiempo se convirtió en horas de conversaciones. Poco después, fueron fotografiados juntos durante un paseo en Nueva York y, aunque quisieron demostrar que no había en ellos más que una amistad, sus ganas de gritarle al mundo su romance pudo más.

El actor de Stranger Things, Matthew Modine fue quien ofició la boda (Foto: Instagram @divinedayphotography)

Desde entonces, la joven británica y el actor y modelo estadounidense comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos. En abril de 2023 anunciaron su compromiso y en mayo de 2024 dieron el sí en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Meses después, en octubre, hicieron una fiesta de casamiento en una villa de Italia.