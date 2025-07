Así están hoy los actores de Stranger Things a nueve años de la primera temporada

El 15 de julio de 2016, Netflix estrenó Stranger Things, una serie que logró algo más que solo entretener a los suscriptores (una tarea más que difícil cuando la oferta es tan amplia), crear un universo. De repente volvió la moda de los 80, empezó a sonar The Clash en discos de vinilo (y también en aplicaciones musicales) y más de uno desempolvó de un cajón olvidado el juego de Calabozos y Dragones (Dungeons and Dragons). Pero, ¿qué la hizo tan especial? ¿Fueron los cinco talentosos (y desconocidos) niños que de repente dominaron la pantalla? ¿Fue el regreso de Winona Ryder a un proyecto grande? ¿Fue lo innovadora y a la vez familiar propuesta que plantearon los hermanos Matt y Ross Duffer? ¿Fue la mezcla de amistad, amor, ciencia ficción, suspenso, terror, drama y comedia que propone la historia? Es difícil seleccionar un elemento y más sencillo adjudicárselo a la sumatoria de todas las partes.

Parte del éxito recayó en que no solo la aprobó la audiencia, sino también la crítica: tuvo múltiples nominaciones a los premios Emmy, Globo de Oro y se llevó el galardón del Sindicato de Actores (SAG) al mejor reparto en una serie dramática por su primera temporada. Incluso, se convirtió en una obra de teatro, Stranger Things: The First Shadow, que llegó al West End de Londres en 2023 y a Broadway este 2025. La serie se contó en partes, algo que no le simpatizó del todo al público: la primera temporada se estrenó el 15 de julio de 2016, la segunda el 27 de octubre de 2017, la tercera el 4 de julio de 2019 y la cuarta el 27 de julio de 2022 (los primeros siete episodios) y 31 del mismo mes (los dos restantes). Ahora, nueve años y 34 capítulos después, Stranger Things se prepara para estrenar su quinta y última temporada y promete, en ocho episodios y mucha expectativa, cerrar la historia con un broche de oro.

Pero, en todo este tiempo no solo maduró la historia sino también sus protagonistas. Lejos quedaron esos pequeños de 11, 12 y 13 años que revolucionaron Hollywood. Ya crecieron, consiguieron roles protagónicos en cine, televisión y teatro, debutaron como modelos y hasta llegaron al altar. Hoy, como jóvenes adultos, se preparan para decirle adiós al “Upside Down” (el mundo del revés).

Así están hoy los actores de Stranger Things

Millie Bobby Brown (Once / Jane Hoooper)

Tenía solo once años cuando se puso en la piel de, justamente, Once (Eleven) / Jane Hooper y fue, indiscutidamente, la revelación. Con un rostro angelical y su talento para el drama, conquistó Hollywood y los teléfonos no pararon de sonar. Protagonizó Godzilla II: El rey de los monstruos (Godzilla: King of the Monsters), Estado eléctrico (The Electric State) y Enola Holmes, la cual actualmente se encuentra en producción para una tercera parte. Además, probó suerte en el mundo empresarial con su línea de cosméticos, Florence by Millis, y en el editorial con su novela Diecinueve escalones (Ninteeen Steps). En 2018 fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. En cuanto a su vida personal, desde mayo de 2022 está casada con Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi.

En reiteradas oportunidades, la actriz de 21 años nacida en Málaga, España, pero con nacionalidad Británica, fue duramente cuestionada por su apariencia en las alfombras rojas. En marzo de este año, hizo un descargo en sus redes sociales, en el que denunció acoso de parte de la prensa. “Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo. En vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelada en el tiempo, como si tuviera que verme como en la temporada uno de Stranger Things. Y como no sucede, ahora soy un objetivo. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto, o cómo me presento”, expresó contundente.

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Desde la primera temporada, Mike Wheeler asumió el rol del líder del grupo y el actor de 12 años que lo interpretó, Finn Wolfhard, dejó en claro que, a pesar de su corta edad, no le temía a los grandes desafíos. Fue así como le llegó la oportunidad de protagonizar It, basada en la novela homónima de Stephen King y dirigida por argentino Andrés ‘Andy’ Muschietti, Ghostbusters: El legado (Ghostbusters: Afterlif), una secuela del clásico de 1984 y Saturday Night: La noche que cambió la comedia (Saturday Night). Además, el joven de 22 años ya comenzó a dar sus primeros pasos como director en cortometrajes y videos musicales y anteriormente formó parte de un grupo musical llamado Calpurnia.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Con 13 años, el actor nacido en Connecticut se ganó el corazón del público con su interpretación del divertido y sensible Dustin Henderson. A partir de este personaje, lo convocaron para protagonizar la película Honor Society, para presentador en el reality de Netflix Grita, te estamos filmando (Prank Encounters) y para prestarle la voz para la serie animada LEGO Star Wars: La reconstrucción de la galaxia (Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy) y Angry Birds 2: la película (The Angry Birds Movie 2). Además, demostró su talento vocal en Broadway con roles protagónicos en los musicales Dear Evan Hansen y Sweeney Todd.

Hasta la llegada de Stranger Things, el actor de ahora 23 años tuvo dificultades para conseguir trabajo en la pantalla a partir de sus problemas con los dientes, el ceceo y la altura. Le diagnosticaron una rara enfermedad genética, detectada en una persona cada un millón, llamada displasia cleidocraneal, que afecta principalmente el desarrollo de los huesos y los dientes. A partir de su popularidad, comenzó a concientizar y a enseñar sobre la enfermedad.

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Con 14 años, el neoyorquino era el mayor del elenco infantil. Así como se ganó el cariño de los fans con su interpretación de Lucas Sinclair, también captó la atención de las grandes productoras. Firmó contrato para filmar la serie The New Edition Story y la película High Flying Bird. En 2020 dio un salto y coprotagonizó junto a Idris Elva Cowboys de Filadelfia (Concrete Cowboy) para Netflix. Entre sus últimos proyectos se encuentran los largometrajes American Dream: The 21 Savage Story y The Deliverance. A los 23 años, destina gran parte de su tiempo al modelaje y acaba de presentar el pódcast Sacrilege: Curse of the Mbirwi, que lo tiene como protagonista y productor ejecutivo.

Noah Schnapp (Will Byers)

La desaparición de Will Byers fue el puntapié para abrir la puerta del Upside Down. Si bien el actor de 11 años que lo interpretó, tuvo poco tiempo en pantalla en comparación con el resto de sus compañeros, con el correr de las temporadas su personaje ganó minutos y planteó una interesante variedad de matices, dándole la oportunidad a Noah Schnapp de mostrar su versatilidad actoral. Luego lo convocaron para protagonizar las películas Abe, Waiting for Anya y El tutor (The Tutor).

En enero de 2023, a través de un video en TikTok, Schnapp habló públicamente sobre su sexualidad y contó que es gay. Un año antes, él mismo confirmó que en la ficción Will estaba enamorado de Mike, su mejor amigo, y luchaba por encajar y ser aceptado. “Creo que, por eso, mucha gente se me acerca y me dice que le encanta Will y que se identifica mucho con él, porque es un personaje muy real”, reflexionó en diálogo con Variety el actor de 20 años que el 7 de junio visitó Buenos Aires con motivo del evento Argentina Comic Con 2025.

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

A los 20 años interpretó a la hermana mayor de Mike Wheeler y rápidamente su popularidad fue en ascenso. En 2019 protagonizó Yes, God, Yes de Karen Maine y Tuscaloosa de Philip Harder mientras que en 2021 se lució al lado de Amanda Seyfried y James Norton en la película de terror de Netflix La apariencia de las cosas (Things Heard & Seen) y en 2023 en Juega o muere (All Fun and Games) junto a Asa Butterfield. Asimismo, la joven de 30 años generó un gran impacto en el mundo de la moda con apariciones en eventos fashionistas y producciones de fotos para las revistas Elle, Cosmopolitan y Clash. Estudia en la Universidad de Nueva York (NYU) y desde 2016, está en pareja con su compañero de elenco, Charlie Heaton.

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Con 21 años, el británico fue introducido en la serie como Jonathan Byers, el hermano mayor de Will. Tras este papel, protagonizó las películas Los nuevos mutantes (The New Mutants) junto a Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, The Souvenir: Part II, con Tilda Swinton y su hija Honor Byrne, y No Future junto a Catherine Keener. Al igual que su novia, Natalia Dyer, es común verlo en importantes eventos de moda. El actor de 32 años tiene un hijo de 11 años llamado Archie, fruto de la relación que tuvo durante la adolescencia con la baterista japonesa Akiko Matsuura, trece años mayor que él, con quien compartió la banda Comanechi.

Joe Keery (Steve Harrington)

Arrancó como el “chico malo”, pero rápidamente se convirtió en uno de los personajes más queridos. A partir de su interpretación de Steve Harrington a Joe Keery le llegó la propuesta de trabajar en Free Guy: Tomando el control (Free Guy), con Ryan Reynolds, en la quinta temporada de la serie Fargo y en Cómplice en Fuga (Marmalade). Desde hace ya un tiempo, el joven de 33 años está abocado a la música. Bajo el pseudónimo artístico Djo, lanzó los álbumes Twenty, en 2019, Decide, en 2022 (donde está incluida “End of Beginning”, que supo escalar al tercer puesto del Top 50 global de Spotify) y The Crux, en 2025. Se presentó en el festival Coachella, en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon (NBC) y tras concretar una exitosa gira por Europa en la primera mitad del año, se prepara para recorrer los Estados Unidos con su música.

David Harbour (Jim Hopper)

Muchos lo consideran el corazón de la serie y su relación de padre e hija con Once conmovió a los fanáticos. Si bien ya tenía una carrera en la industria, su trabajo como el oficial Jim Hopper le abrió grandes puertas: protagonizó las películas Hellboy, Noche sin paz (Violent Night) y Gran Turismo. En 2021 se unió el Universo Cinematográfico de Marvel con el personaje de Alexei Shostakov en Viuda Negra (Black Widow), rol que repitió este año en Thunderbolts* y con el que el año próximo se lo verá en Avengers: Doomsday. A principios de este año se hizo pública su separación de la cantante Lilly Allen tras cuatro años de matrimonio, en medio de rumores de infidelidad de parte de él.

Winona Ryder (Joyce Byers)

Cuando se puso en la piel de Joyce Byers, una madre desesperada por encontrar a su hijo, Ryder ya era una actriz más que conocida, gracias a Sirenas (Mermaids), Mujercitas (Little Women) e Inocencia interrumpida (Girl, Interrupted), entre tantos otros títulos, con este papel se dio a conocer ante un nuevo público. Aunque en los últimos años hizo algunas apariciones en cine y televisión, sin duda su proyecto más importante fue Beetlejuice Beetlejuice (2024), la secuela del clásico de 1988, en el que volvió a asumir el rol de Lydia Deetz, pero como adulta, bajo la dirección de Tim Burton y junto a un destacado elenco: Michael Keaton, Jenna Ortega, Catherine O’Hara, Justin Theroux y Willem Dafoe.

Matthew Modine (Dr. Martin Brenner)

Al igual que el resto del elenco adulto, Modine ya era una cara conocida en Hollywood cuando interpretó al doctor Martin Brenner, a quien Once llamaba “padre”. El actor formó parte de La pirata (Cutthroat Island) y Batman: El caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises). En los últimos años, se lució en Oppenheimer de Christopher Nolan, Contrarreloj (Retribution) con Liam Neeson y en la serie de Netflix Día Cero (Zero Day) protagonizada por Robert De Niro. Asimismo, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi lo eligieron como su padrino de casamiento.

Matthew Modine ofició la boda de Millie Bobby Brown y Jack Bongiovi (Foto: Instagram @divinedayphotography)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Stranger Things fue, indiscutidamente, un semillero de artistas y eso quedó demostrado no solo con las oportunidades laborales que tuvo el elenco original, sino también los que se incorporaron a lo largo de las temporadas. Una de las grandes revelaciones fue Sadie Sink, quien tenía 14 años cuando se puso por primera vez en la piel de Maxwell ‘Max’ Mayfield, a partir de la segunda temporada. Hoy, con 23 años, es una de las estrellas jóvenes del momento.

Taylor Swift la eligió para protagonizar junto a Dylan O’Bryan, el cortometraje All Too Well: The Short Film, que tuvo más de 100 millones de reproducciones en YouTube y ganó el Grammy a mejor video musical. Además, interpretó a la hija de Brendan Fraser en la película La Ballena (The Whale), este año estrenó O’Dessa y se confirmó que se unirá a Tom Holland y Zendaya en Spider-Man: Un Nuevo Día (Spider-Man: Brand New Day), que llega a los cines en 2026. A su vez, viene de brillar en Broadway con la obra John Proctor Is The Villain, por la cual recibió una nominación al Tony en la categoría de actriz principal.

Maya Hawke (Robin Buckley)

Una “nepo baby” que irrumpió en la tercera temporada de Stranger Things como Robin Buckley y rápidamente conquistó Hollywood. La hija de 27 años de Uma Thurman y Ethan Hawke se abrió camino en la industria: la dirigió Wes Anderson en Asteroid City, protagonizó la película Revancha ya (Do Revenge) para Netflix, y le prestó su voz a Ansiedad en Intensamente 2 (Inside Out 2). A su vez, se confirmó que formará parte de uno de los proyectos más grandes de 2026: Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reapin), basada en la novela de Susanne Collins. Interpretará a Wiress y compartirá elenco con Ralph Fiennes, Glenn Close, Jesse Plemons, Elle Fanning y Kieran Culkin.

Joseph Quinn (Eddie Munson)

El británico se sumó en la cuarta temporada en el papel de Eddie Munson, líder del Hellfire Club, al que pertenecen los protagonistas, y su carrera profesional dio un giro de 180 grados. Con 31 años viene de protagonizar Un Lugar En Silencio: Día Uno (A Quiet Place: Day One) junto a Lupita Nyong’o y Gladiador II de Riddle Scott. A su vez, está próximo a estrenar una de las películas más esperadas del año: Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps) junto a Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach. ¿Su papel? Johnny Storm, la ‘antorcha humana’. Además, se pondrá en la piel de Ringo Starr en el ambicioso proyecto de cuatro biopics de los integrantes de Los Beatles en el que trabaja el director Sam Mendes.

Dacre Montgomery (Billy Hargrove)

Se sumó en la segunda temporada como Billy Hargrove, el hermano de Max y se convirtió en una pieza fundamental de la historia. Tras este proyecto, el australiano interpretó al productor Steve Binder en la biopic Elvis, y protagonizó las películas La galería de los corazones rotos (The Broken Hearts Gallery) y Went Up the Hill. Entre sus próximos proyectos se encuentra Dead Man’s Wire, basada en el caso real de una toma de rehenes ocurrida en 1977 en los Estados Unidos. Está dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Al Pacino, Bill Skarsgard, Colman Domingo y Cary Elwes.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Stranger Things?

La quinta y última temporada de la serie de Netflix, que ya presentó varios adelantos, transcurrirá en el otoño de 1987, un año después del final de la cuarta parte. Para terminar de contar la historia decidieron dividirla en partes. Los primeros cuatro episodios del “Volumen 1″ titulados The Crawl, (El Rastreo), The Vanishing Of (La desaparición de...), The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) y Sorcerer (Hechicero), llegarán a la plataforma de streaming el miércoles 26 de noviembre (Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos); los siguientes tres, del “Volumen 2″, Shock Jock (Choque de Jock), Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) y The Bridge (El Puente), el jueves 25 de diciembre (Navidad). Por último, “El Final”, titulado The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba), llegará el miércoles 31 de diciembre (víspera de Año Nuevo), y se confirmó que durará 2 horas y media, convirtiéndose en el más largo de la serie. Todas las partes estarán disponibles en las fechas mencionadas a partir de las 22 (hora argentina).

Nuevo adelanto de la quinta temporada de Stranger Things

“El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, reza la sinopsis oficial. La producción ya anunció que “comienza una última aventura” y los fanáticos comenzaron a marcar los días en el calendario para decirle adiós a los entrañables personajes.